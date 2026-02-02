Anlässlich ihres Geburtstags: Hier zeigt Oliver Pocher erstmals seine Tochter

Köln - Anlässlich des Geburtstags seiner Tochter (16) zeigt Oliver Pocher (47) erstmals eine rührende Momentaufnahme seiner Erstgeborenen - dicke Liebeserklärung inklusive.

Mit diesem zuckersüßen Foto gratuliert Olli Pocher am Montag seiner ältesten Tochter Nayla zu ihrem 16. Geburtstag. © Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Bei diesem Beitrag dürfte wohl jedes Papa-Herz höherschlagen - und das ausgerechnet ausgelöst von Comedian Olli Pocher.

Der hat sich am Montagmittag auf Instagram gemeldet und seiner ältesten Tochter zum Geburtstag gratuliert. "Es ist einfach so unglaublich, wie die Zeit vergeht. Gerade noch den Kinderwagen durch die Gegend geschoben und schon bist Du 16 Jahre alt", heißt es anfangs.

Passend dazu teilt Olli einen zuckersüßen Schnappschuss mit seiner Teenie-Tochter - allerdings aus längst vergangenen Tagen. Darauf zu sehen: Olli und sein Töchterchen, der er einen dicken Schmatzer auf die linke Wange verpasst.

Hält Olli seine Kinder sonst penibel aus der Öffentlichkeit heraus, ist der neueste Beitrag auch eine kleine Überraschung. Denn noch nie zuvor hatte der 47-Jährige ein Kindheitsfoto seiner Ältesten im Netz gezeigt.

"Als einziges Mädchen und Erstgeborene wirst Du IMMER einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", schreibt Papa Olli weiter.