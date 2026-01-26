Oliver Pocher im "Dschungelcamp"-Fieber: Darum ist SIE seine absolute Top-Favoritin
München/Köln - Im vergangenen Jahr plauderte Cora Schumacher (49) noch eine angebliche Affäre mit ihm aus, und auch 2026 verfolgt Oliver Pocher (47) das RTL-"Dschungelcamp" wieder ganz genau. Wer hat das Zeug zum Sieg?
Im "Bunte"-Interview auf dem roten Teppich beim 50. Deutschen Filmball in München hielt der 47-jährige Comedian bei der Frage, wem er in diesem Jahr im australischen Busch die Daumen drückt, mit seiner Meinung natürlich nicht lange hinterm Berg.
Seine Top-Favoritin auf die Krone: Simone Ballack. Die 49-Jährige müsse "eigentlich nicht" an der Show teilnehmen. "Sie hat mit einem der erfolgreichsten deutschen Fußballer zusammengelebt", erläuterte Pocher. Er glaube nicht an finanzielle Hintergründe.
"Sie sieht das einfach als Challenge", führte der fünffache Familienvater weiter aus. Viele ihrer Mitcamper würden hingegen "knallhart wegen Followern oder Kohle" an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilnehmen.
Darüber hinaus sei die Ex-Spielerfrau für ihn auch die spannendste Kandidatin dieser Staffel - aus "emotionalen Gründen". Pocher erklärte dazu: "Simone hat was zu erzählen und braucht das auch für sich selber. Sie hat gute Chancen, da sehr weit zu kommen."
Wegen RTL-"Dschungelcamp": Claudia Effenberg sorgt sich um Simone Ballack
Tatsächlich kennen sich die beiden schon länger persönlich. Wie "Bunte" berichtet, unterhielten sich die Betreiberin eines Hotels und der Ex-Mann von Amira Aly (34) etwa besonders angeregt beim Almauftrieb während des Oktoberfests 2024.
Wer Simone Ballack ebenfalls die Daumen drückt, ist Claudia Effenberg (60). Die Ex-Camperin macht sich allerdings große Sorgen um ihre gute Freundin, wie sie jetzt gegenüber "t-online" preisgab.
Effenberg zeigt sich zwar beeindruckt von Simones Stärke, vor allem angesichts dessen, "was sie erlebt hat – den Verlust ihres Sohnes etwa". Weiter merkte die 60-Jährige aber an: "Ich habe ein bisschen Angst, dass sie im Camp irgendwann die Geduld verliert."
Dies liege nicht daran, dass die gebürtige Rheinland-Pfälzerin nicht tough genug für das Format sei. "Aber sie hat eine klare Meinung, und ich kann mir vorstellen, dass es da im Lagerfeuerkreis krachen könnte", so Effenberg.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa