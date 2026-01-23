In zweiter Podcast-Folge mit "Pie": Fremdgeh-Beichte von Oliver Pocher

Köln - Kaum hat Oliver Pocher (47) Kumpel Pietro Lombardi (33) an der Seite, entlockt dieser ihm doch glatt eine faustdicke Fremdgeh-Beichte.

Oliver Pocher (47) und Pietro Lombardi (33) verbindet seit Jahren eine tiefe Freundschaft. © IMAGO / Gartner

Seit gerade einmal zwei Ausgaben sitzen Olli und sein aktueller Untermieter bei "Die Pochers! Frisch recycelt" zusammen - allzu lange bis zum ersten Schocker hat es demnach aber nicht gedauert.

Denn in der neuesten Episode kann "Pie" dem Comedian entlocken, dass dieser schon einmal fremdgegangen ist. "Klar bin ich schon mal fremdgegangen", antwortet der Fünffach-Papa kurz und knapp auf die Frage des Sängers.

Best Buddy Pietro dagegen kann die Antwort nicht fassen und feiert sich kurz darauf als blütenweißes Unschuldslamm. "Ich schwöre, noch nie. Ich bin noch nicht mal in Versuchung gekommen. Wenn ich eine Frau hab, hab ich eine Frau", stellt "Pie" klar.

Tatsächlich soll Olli nach eigener Aussage aber nicht während der Ehen mit Sandy Meyer-Wölden (42) oder Amira Aly (33) fremdgegangen sein, betont er. "Auch wenn Kinder dabei sind und auch mit der Öffentlichkeit, dann ist es einfach so, dass du sagst irgendwie, ey, das ist es einfach nicht wert."