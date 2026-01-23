In zweiter Podcast-Folge mit "Pie": Fremdgeh-Beichte von Oliver Pocher
Köln - Kaum hat Oliver Pocher (47) Kumpel Pietro Lombardi (33) an der Seite, entlockt dieser ihm doch glatt eine faustdicke Fremdgeh-Beichte.
Seit gerade einmal zwei Ausgaben sitzen Olli und sein aktueller Untermieter bei "Die Pochers! Frisch recycelt" zusammen - allzu lange bis zum ersten Schocker hat es demnach aber nicht gedauert.
Denn in der neuesten Episode kann "Pie" dem Comedian entlocken, dass dieser schon einmal fremdgegangen ist. "Klar bin ich schon mal fremdgegangen", antwortet der Fünffach-Papa kurz und knapp auf die Frage des Sängers.
Best Buddy Pietro dagegen kann die Antwort nicht fassen und feiert sich kurz darauf als blütenweißes Unschuldslamm. "Ich schwöre, noch nie. Ich bin noch nicht mal in Versuchung gekommen. Wenn ich eine Frau hab, hab ich eine Frau", stellt "Pie" klar.
Tatsächlich soll Olli nach eigener Aussage aber nicht während der Ehen mit Sandy Meyer-Wölden (42) oder Amira Aly (33) fremdgegangen sein, betont er. "Auch wenn Kinder dabei sind und auch mit der Öffentlichkeit, dann ist es einfach so, dass du sagst irgendwie, ey, das ist es einfach nicht wert."
Oliver Pocher mag Sarah Engels und Laura Maria Rypa
Stolz sei der Moderator auf seine Vergangenheit aber nicht, sagt er selbst.
Stattdessen finden Olli und Pietro innerhalb von kürzester Zeit - fernab von Fremdgeh-Beichten - eine Gemeinsamkeit. Beide mögen die Ex-Frauen des jeweils anderen. "Ich mag Amira, wirklich", erklärt Pietro.
"Ich mag sie auch. Ich mag aber auch Sarah - und ich mag Laura", wirft Pocher mit breitem Grinsen ein. Für die exklusive Denkweise seines neuen Podcast-Partners hat der Kölner Komiker parallel nur lobende Worte übrig - trotz allen zwischenzeitlichen Schlagzeilen rund um die Skandal-Nacht vom 7. Oktober 2024.
"Das ehrt dich komplett und ich find das sensationell", antwortet Olli darauf, dass sich DSDS-Ikone Pietro während einer Beziehung nur auf seine Partnerin fokussiere.
Haben sich hier etwa zwei Plaudertaschen gefunden?
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa