Becker gegen Pocher: Rechtsstreit geht in die nächste Runde!

Karlsruhe - Endet der Zoff zwischen diesen beiden Streithähnen nie? Der Rechtsstreit zwischen dem früheren Tennisstar Boris Becker (55) und dem TV-Komiker Oliver Pocher (45) geht in zweieinhalb Monaten in eine neue Runde.

Sie stehen sich schon lange feindselig gegenüber: Tennis-Legende Boris Becker (55, l.) und Comedian Oliver Pocher (45, r.) befinden sich in einem Rechtsstreit. © Bildmontage: Stefan Rousseau/Felix Hörhager/PA Wire/dpa

Das Oberlandesgericht Karlsruhe setzte die Berufungsverhandlung auf den 13. November in Freiburg an, wie das Gericht am heutigen Donnerstagabend auf seiner Internetseite mitteilte. (Rechtssache: 14 U 620/22)

Becker (55) war im November vergangenen Jahres mit einer Zivilklage gegen Pocher (45) am Offenburger Landgericht gescheitert. Der Ex-Tennisprofi werde durch einen Fernsehbeitrag aus der RTL-Sendung "Pocher - gefährlich ehrlich" vom Oktober 2020 nicht in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt, argumentierte das Gericht damals.

Becker verlangte laut seinem Anwalt, dass der Beitrag nicht mehr gesendet und im Internet gelöscht wird. Der einstige Tennisstar hatte das Offenburger Urteil angefochten.

Das Oberlandesgericht habe das persönliche Erscheinen des Klägers und des Beklagten nicht angeordnet, hieß es nun in der Mitteilung. Es sei bei dem Termin auch nicht mit einer abschließenden Entscheidung zu rechnen.