Nach Tod von Werner Lorant: So emotional nimmt Oliver Pocher Abschied

Köln - Der Tod von Trainerlegende Werner Lorant (†76) hat die Fußball-Welt am Ostersonntag erschüttert. Ein ehemaliger Weggefährte nimmt sich die Zeit und erweist ihm die letzte Ehre: Oliver Pocher (47).

Werner Lorant gilt als eine der schillerndsten Charaktere der Fußball-Bundesliga- © Lennart Preiss/dpa

Statt Haudrauf-Attacken und fiesen Pöbeleien zeigt sich Olli Pocher anlässlich der traurigen Meldung rund um die Bundesliga-Ikone von seiner emotionalen Seite.

Zusammen mit dem langjährigen Übungsleiter von Drittligist 1860 München hatte Olli vor 16 Jahren auf dem Fußballplatz vor der Kamera gestanden.

Klingt kurios, ist aber so! Seite an Seite hatten der Wahl-Kölner und der 76-Jährige für "Sportfreunde Pocher" nach geeigneten Hobbykickern gecastet, um ein Freundschaftsspiel gegen den FC Bayern auf die Beine stellen zu können.

Via Instagram nahm sich der Ex-Mann von Podcasterin Amira Aly (32) am Ostermontag die Zeit und ließ seinen Emotionen freien Lauf.

"Werner Lorant ist leider gestern verstorben. Er war eine absolute Trainerlegende und war ein absolut prägender Faktor in unserer Fußball-Casting-Show 'Sportfreunde Pocher', in der wir vor 60.000 Zuschauern in der Arena auf Schalke 2009 gegen die Bayern gespielt haben."