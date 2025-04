Oliver Pocher auf Attacke: Deshalb pöbelt er jetzt gegen Kim Virginia Hartung

Köln/Dubai - Einmal um den halben Globus schießt Oliver Pocher (47) derzeit fiese Giftpfeile in die Influencer-Traumwelt Dubai. Da ist keine Geringere als TV-Zicke Kim Virginia Hartung (29) zur Zielscheibe des Comedian geworden.

Auslöser dafür sind ein heftiger Streit mit ihrem Verlobten Nikola Glumac (29) und ihre anschließende Hals-über-Kopf-Flucht aus der gemeinsamen Bude in ein teures Luxushotel.

Sein neuestes Opfer könnte angesichts turbulenter Schlagzeilen vermutlich gerne darauf verzichten. Ausgerechnet die schwangere Kim Virginia bekommt in diesem Fall ihr Fett weg.

Kaum hat sich der Wahl-Kölner anlässlich des Todes von Bundesliga-Ikone Werner Lorant (†76) von seiner emotionalen und verletzlichen Seite gezeigt , geht Olli direkt wieder in den Angriffsmodus über.

Die werdende Mama ist die neueste Zielscheibe von Oliver Pocher. © Rolf Vennebernd/dpa

Ruhe gibt Olli damit aber nicht - ganz im Gegenteil. Einmal in Fahrt holt er so richtig aus und gibt außerdem noch kluge Ratschläge. "Nicht vergessen, ab und an das Profil auf privat zu stellen! Gibt immer neue Follower. Und das ist mit ABSTAND das WICHTIGSTE."

Noch ist die baldige Mama dem nicht ganz so ernst gemeinten Rat des Moderators nicht gefolgt.

Anders dagegen TV-Kollegin Eva Benetatou (32). Die scheint dem Pocher-Tipp mitten im Techtelmechtel-Realtalk Folge zu leisten, stellte ihr Instagram-Profil von einer auf die andere Minute auf privat.

Auch auf die Single-Mama hatte es Olli in den vergangenen Tagen abgesehen. Immer wieder teilte der Ex-Mann von Amira Aly (32) heftig gegen die Griechin aus, attestierte ihr nach dem Sex-Geständnis mit Serkan Yavuz (33) mediale Unreife.