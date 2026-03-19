Bei Kindererziehung scheiden sich die Geister: Hier sind sich Oliver Pocher und Ex Sandy nicht einig

Köln - Patchwork-Mama und Influencerin Sandy Meyer-Wölden (43) offenbart in einem neuen Interview, dass sie und Ex-Mann Oliver Pocher (48) in Sachen Kindererziehung teilweise "Welten auseinander" liegen. Ausgerechnet bei diesem strittigen Thema scheiden sich die Geister.

Neben den Kindern mit Olli Pocher hat Sandy Meyer-Wölden zwei weitere mit einem US-Geschäftsmann. © Rolf Vennenbernd/dpa

Drei Jahre waren die Münchnerin und der Comedian miteinander verheiratet, haben währenddessen drei Kinder in die Welt gesetzt und großgezogen.

Bei einer Sache sind sich die Ex-Partner aber offensichtlich alles andere als einig - der Nutzung von Handys und Social Media!

Gegenüber RTL stellt die 43-Jährige klar, dass sie dabei tatsächlich eine ganz andere und härtere Linie fährt als der geschiedene Fünffach-Papa. "Ich bin viel strenger. Also Olli ist tiefenentspannt. Also teilweise so entspannt, dass wir schon Welten auseinander sind."

Anders als Sandy scheint es der Moderator demnach nicht allzu eng zu sehen, wie viel Zeit seine Kinder in den sozialen Medien herumlungern und was sie dabei konsumieren.