Bei Spendengala: Oliver Pocher bricht hinter den Kulissen plötzlich in Tränen aus!

Köln/Berlin - So emotional kennen Oliver Pocher (45) wohl nur die wenigsten. Bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala in Berlin brach der Comedian hinter den Kulissen in Tränen aus. Seine Ex-Partnerin Amira (31) war nicht der Auslöser!

Oliver Pocher (45) muss aktuell die Trennung von seiner zweiten Ehefrau Amira (31) verkraften. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Kinder. © Rolf Vennenbernd/dpa

In der neuen Folge ihres gemeinsamen Podcast-Formats "Die Pochers! Frisch recycelt" kommen Olli und Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (40) auch auf das Event in der Hauptstadt zu sprechen.



Das erste öffentliche Aufeinandertreffen mit Amira seit dem Rosenkrieg sorgte in dieser Woche zwar für reichlich Schlagzeilen, was den Entertainer aber wirklich beeindruckte, war eine ganz andere Sache bzw. eine andere Person: Margot Friedländer!

Die 102-jährige Holocaust-Überlebende wurde an diesem Abend für ihre Projekte im Kampf gegen Antisemitismus ausgezeichnet. In ihrer Rede wies Friedländer darauf hin, dass sie in der aktuellen Gesellschaft viele Tendenzen erkenne, die sie an die Zeit kurz vor der Nazidiktatur erinnern würden. Für Olli "ein Alarmsignal".

Der 45-Jährige war von den Worten so ergriffen, dass er hinter den Kulissen das persönliche Gespräch mit der gebürtigen Berlinerin suchte. "Du hast dich länger mit ihr ausgetauscht, das muss ein intensives Gespräch gewesen sein", erinnert sich Sandy.