Oliver Pocher wegen Sophia Thomalla auf der Palme: "Wenn das meine Freundin wäre"
Köln - Jetzt mischt sich Oliver Pocher (48) in die nächste Beziehung ein! Mit einer unterschwelligen Attacke hat der Comedian jetzt Sophia Thomalla (36) kritisiert - die Freundin seines guten Kumpels Alexander Zverev (29).
Kaum hat der auf dem Sandplatz von Paris seinen ersten Grand-Slam-Titel eingesackt und den langen Fluch gebrochen, hat der 29-Jährige plötzlich die Kritik von Olli Pocher an der Backe.
Der hat sich in der neuesten Folge seines Podcasts "Patchwork Boys" mit Pietro Lombardi (33) über die Situation vor Ort ausgelassen und dabei ordentlich gegen Sophia Thomalla geschossen.
Denn: Pocher ist es ein Dorn im Auge, dass die Moderatorin nicht beim Finale der French Open live vor Ort war und ihren Freund angefeuert hat.
"Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn das meine Freundin wäre, weil normalerweise gibt es nichts Wichtigeres, als wenn dein Freund im wichtigsten Spiel seiner Karriere um den Grand-Slam-Titel spielt."
Besonders heikel: Schon seit Monaten machen immer mal wieder Trennungsgerüchte die Runde.
Das ist auch "Pie" nicht entgangen, der von Kumpel Olli hören will, ob die beiden überhaupt noch zusammen seien.
Sophia Thomalla für "Let's Dance" vor der Kamera
"Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht. (...) Das fragen sich ja viele", druckst Olli herum. Dass sich die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla (61) nicht einmal während des Turniers habe blicken lassen, spricht für den Comedian schon Bände.
"Wenn du so ein Finale hast, ist da viel mit Aberglaube. Das ist dann immer so: Wer am Anfang des Turniers da so sitzt bei ihm in der Box. Die sitzen genau auf demselben Platz, an derselben Stelle, bei jedem Spiel. Warst du nicht dabei, kommst du während des Turniers nicht mehr rein."
Tatsächlich soll die TV-Aufzeichnung der Weihnachtsausgabe von "Let's Dance" der Grund gewesen sein, weshalb die 36-Jährige nicht rechtzeitig nach Paris reisen konnte.
"(...) Und dann ist für mich die 'Let’s Dance'-Weihnachtsshow – um mit Massimo in der Probe zu tanzen – scheißegal", legt Pocher emotional nach.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa