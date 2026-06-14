Wegen der Fußball-WM: Oliver Pocher ledert hart gegen Tom Kaulitz

Köln - Spricht da vielleicht nur der Neid aus Oliver Pocher (48)? Der Kölner Comedian ledert hart gegen Tom Kaulitz (36). Grund dafür: Dessen Einsatz bei der Fußball-Weltmeisterschaft .

Oliver Pocher (48) hält von den Auftritten von Tom Kaulitz (36, nicht im Bild) bei Magenta TV überhaupt nichts. © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn der "Tokio Hotel"-Star ist als erster "Fan-Experte" für Magenta TV im Einsatz. Dort soll er mit Spaß statt trockenen Taktik-Analysen die Zuschauer begeistern.

Seine Premiere feierte der Ehemann von Superstar Heidi Klum (53) beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika (2:0) - an der Seite von Ex-Liverpool-Coach Jürgen Klopp (58) und Thomas Müller (36), dem Fußball-Weltmeister von 2014.

"Tom Kaulitz war ja auch da. Da muss man auch erst mal einem erklären, warum", stichelt der Ex-Mann von Amira Aly (33) in seinem neuen Podcast "Schwarz und Weissheiten", mit dem früheren Köln-Profi Patrick Helmes (42).

Weiter ledert der "Schwarz und Weiß"-Interpret: "Wo du denkst: Ja okay, alles klar, ich habe regelmäßigen Geschlechtsverkehr mit Heidi Klum. Damit sollte ich eigentlich auch bei der WM in Mexiko stehen als Experte."

"Da denke ich so: Ja alles klar, macht Sinn. Das ist total gut. Aber er ist ja da, ist ja wunderbar", führt Olli weiter aus.