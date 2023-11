Ehe-Drama um Oliver Pocher immer wilder: Jetzt mischt sich auch noch diese Promi-Lady ein

"Ich liebe Sarkasmus und normalerweise auch die meisten Parodien / Sketche von Olli. Bei diesem bin ich aber sehr hin- und hergerissen", mischte sich neulich Giulia Siegel ein und spielt damit auf Ollis erschaffende Figur "Dalai Karma" auf Instagram an.

Nur kurz darauf nahm sich der Hannoveraner den Lebenscoach zur Brust und jagte eine Parodie nach der nächsten in die Welt. Sehr zum Leidwesen einiger Fans ...

Grund dafür soll ihre mögliche Affäre zu "Glückskeks-Guru" Biyon Kattilathu (39) sein - in Ollis Empfinden ein absoluter "Vertrauensbruch".

Auf Instagram nimmt Olli seinen mutmaßlichen Nachfolger Biyon Kattilathu aufs Korn. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Ihrem eigenen Empfinden nach sieht die Musikerin die Auftritte des 45-Jährigen vor allem in seiner tiefen Verletztheit. "Dieser B. muss dich zutiefst getroffen haben, dass du dir so eine Mühe gibst, ihn zu verletzen", platzierte Giulia in der Kommentarspalte.

"Aber Schmerz hin oder her, so ein Verhalten geht nicht: 'Ich würde es gerne verstehen. So leider nicht!'"

Auf eine Reaktion wartet die gebürtige Münchnerin bis heute vergeblich. Wohl wissend, dass diese wohl nicht erfolgen wird.

Denn für Olli dürfte einzig und allein sein eigener Humor im Vordergrund stehen. "Was die Leute über mich denken und davon halten, ist mir scheißegal", ließ sich der Ex-HiWi von Harald Schmidt (67) vor zwei Wochen bei Frauke Ludowig (59) aus.

Schon für den heutigen Donnerstag hat Olli die nächste "Bildschirmkontrolle" angekündigt, in der er zum nächsten Schlag gegen die vermeintlich neue Liebe seiner Verflossenen ausholen will.