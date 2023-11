Ehe-Krieg für kurze Zeit vergessen? Oliver Pocher dankt Amira mit emotionaler Botschaft

Gemeinsam mit Ex Amira hat Oliver Pocher zwei gemeinsame Kinder. © Rolf Vennenbernd/dpa

Anlass für die ungewöhnliche Danksagung war der Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes.

Der fünfte Sprössling im Pocher-Kosmos hatte am 11. November 2021 das Licht der Welt erblickt und geht seitdem als Kölsche Jung durchs Leben.

Grund genug, seinem Sohnemann und dessen Mama einmal aus ganzem Herzen Danke zu sagen.

"Heute vor vier Jahren war ein besonderer Tag. Unser Sohn ist zur Welt gekommen am 11.11. in Köln. Ich hoffe, er kann auch in dieser anspruchsvollen Zeit seine Fröhlichkeit behalten", schrieb der Ex von Tennisspielerin Sabine Lisicki (34).

Und damit nicht genug! "Ich Liebe Dich über alles und werde IMMER für Dich da sein. Du bist mit unserem zweiten Sohn das absolute Highlight unserer Beziehung", schüttete Olli sein Herz aus.