"Eierlos!": Oliver Pocher rechnet gnadenlos mit Tommi Schmitt ab

Oliver Pocher (45) rechnete im Podcast "Die Pochers!" mit einigen falschen Freunden von Luke Mockridge (34) ab. © Monika Skolimowska/dpa

Der Fall "Luke Mockridge" versetzte im Jahr 2021 ganz TV-Deutschland in Aufruhr: Der 34-Jährige soll seine Ex-Freundin, Ines Anioli (37), sexuell missbraucht haben. Die Justiz ermittelte gegen ihn, letztlich wurde das Verfahren aber eingestellt.

Zuletzt lieferte Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens (42) in seinem Buch "Falsch verdächtigt" weitere Details rund um einen der heftigsten Medien-Eklats der letzten Jahre. Seine Darstellung spielt eher Mockridges Version in die Karten.

Olli glaubte von Anfang an an die Unschuld seines Comedy-Kollegen. Viele andere taten das nicht, was den fünffachen Familienvater in der neuen Episode seines Podcasts "Die Pochers!" jetzt noch einmal gewaltig auf die Palme brachte.

Vor allem Podcaster Thomas "Tommi" Schmitt (34) geriet ins Visier des Kölners. Denn auch er habe sich von Luke abgewandt, obwohl er durch den Comedian überhaupt erst bekannt geworden sei.

"Der hat immer eierlos agiert und sich rausgehalten, weil er ja bei den coolen Jungs mitschwimmen wollte, um seine Late-Night weiter zu haben. Er hat sich nicht einmal positioniert", polterte Olli im Gespräch mit seiner Noch-Ehefrau Amira (30) drauflos.