Gibt's sogar ein Date? Frau hat keinen Bock auf Oliver Pocher, doch er bleibt hartnäckig
Köln - Seit der Trennung von Amira Aly (33) scheint Oliver Pocher (48) Single zu sein. Doch das könnte sich in Zukunft ändern - und das, obwohl er zunächst eine Abfuhr bekommen hat.
Gemeinsam mit zwei Kumpels und Pietro Lombardi (33) habe sich der Comedian aufgemacht, um sich beim Paddle zu verausgaben. Doch bevor es auf den Platz gegangen sei, habe Olli schon bei einer Rezeptionistin losgelegt.
"Olli fand die anscheinend attraktiv", erzählt Pietro im gemeinsamen Podcast "Die Patchwork Boys". Der gebürtige Hannoveraner bestätigt: "Ich fand die einfach nett."
Zunächst aber soll es so ausgesehen haben, dass der 48-Jährige eine Abfuhr bekomme. Denn die Frau soll gesagt haben, dass sie "keinen Bock auf einen bekannten Mann" habe.
Der Comedian sei aber hartnäckig geblieben und am Ende sollen sie sogar die Nummern ausgetauscht haben.
"Ich verstehe jede Frau, die sich auf dich einlässt", schwärmt Pietro, der vor allem von der Anmach-Masche seines Kumpels beeindruckt war.
So habe er die Frau zunächst mit kleinen Sticheleien geneckt und sei dann schmeichelnd geworden. "Du hast irgendwie gestichelt und dann bist du auf einmal sympathisch geworden und am Ende hast du gesagt: 'Schreib mal deine Nummer auf'", zeigt sich der 33-Jährige begeistert.
Freunde von Pietro Lombardi sind beeindruckt
"Da gab’s einfach so eine Grundsympathie", verrät Olli, dem es vor allem imponiert habe, dass die Frau beruflich im Leben stehe und "das da so nebenbei irgendwie gemacht" habe.
"Und ich fand die einfach ganz witzig", so der Kölner Comedian über die Dame, die nach Angaben von Pietro ungefähr im gleichen Alter von Olli sein soll.
Auch einen Ort für ein mögliches Date habe der 48-Jährige bereits ins Spiel gebracht: das Phantasialand.
Denn die Frau kommt aus Brühl, wo sich der beliebte und bekannte Freizeitpark befindet. Ob es mittlerweile ein Treffen zwischen den beiden gegeben hat, will Olli allerdings nicht verraten - noch nicht.
Seine Flirtkünste haben jedenfalls Eindruck hinterlassen - und das nicht nur bei Kumpel Pietro.
"Ich hatte zwei Freunde dabei, die waren fasziniert von Olli", macht der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" klar. Außerdem sei er sich sicher, dass jeder davon lernen könne, wie er verrät.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa