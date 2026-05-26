Baby-Zoff um Oliver Pocher: Auch Sandy Meyer-Wölden soll ihm Schwangerschaft verschwiegen haben
Köln - Im Patchwork-Land rund um Oliver Pocher (48) und Ex-Frau Amira Aly (33) donnert es aufgrund verschwiegener Baby-News aktuell gewaltig. Trotz heftiger Kritik an ihrer Nachfolgerin muss sich Sandy Meyer-Wölden (43) allerdings wohl an die eigene Nase fassen.
In seinem Podcast "Patchwork Boys" mit Kumpel Pietro Lombardi (33) hatte der Comedian seinen Emotionen über die geheim gehaltenen Baby-News von Amira kürzlich freien Lauf gelassen.
Der Fünffach-Papa war (und ist) offenbar richtig auf der Palme, spricht dabei von einer "beschissenen Respektlosigkeit", ihm als Ex-Mann und Vater der ersten beiden Kinder gegenüber.
Aber: Auch seine erste Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden hat ihm vor zehn Jahren offenbar die Schwangerschaft verschwiegen!
Laut BILD soll Olli Pocher auch damals aus den Medien erfahren haben, dass die Mama seiner ersten drei Kinder wieder schwanger sei. Kurz darauf soll sich der 48-Jährige telefonisch bei ihr gemeldet und seinen Frust abgelassen haben.
Daran erinnern scheinen sich die beiden derzeit allerdings nicht - oder wollen es nicht. "Wir haben in der Vergangenheit sicher unsere Probleme gehabt, aber bei allen wirklich wichtigen Dingen haben wir uns direkt und persönlich abgestimmt", erklärt die Münchnerin auf Nachfrage.
Starke Kritik an Amira Aly: Sandy Meyer-Wölden soll selben Fehler gemacht haben
Gemeint hat sie damit die Baby-News rund um ihre Kinder vier und fünf, die sie mit einem amerikanischen Immobilienentwickler bekam.
Kurios: An der Seite von Ex Olli und "Pie" hatte die fünffache Mama Amira noch schwer attackiert und ihr vorgeworfen, sie sei angesichts der Bedeutung über ihren Schatten gesprungen. "Ich finde, es gibt gewisse Situationen im Leben wie Heiraten, Kinderkriegen, wenn jemand stirbt, das sind so prägende große Dinge im Leben, wo man sich genug im Griff haben kann", stellte die 43-Jährige in der neuesten Ausgabe klar.
Dass sie ein und denselben Fehler 2016 begangen haben soll - davon will sie nichts mehr wissen. "(...) dazu zählt ausdrücklich auch, dass meine Schwangerschaft mit den zweiten Zwillingen vor der offiziellen Bekanntgabe bekannt war."
Zwischen Sandy und Amira herrscht seit rund zwei Jahren Funkstille. Die Österreicherin fühlt sich von ihrer Vorgängerin eigener Aussage zufolge "schwer hintergangen und verlassen".
Titelfoto: Screenshot/Patchwork Boys