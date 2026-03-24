Schonungslose Abrechnung: Oliver Pocher lässt kein gutes Haar an Stefan Raab

Dass Oliver Pocher nicht gut auf Stefan Raab zu sprechen ist, ist allseits bekannt. Jetzt hat der Comedian erneut gegen seinen Dauer-Rivalen geschossen.

Von Florian Fischer

Köln - Dass Oliver Pocher (47) nicht gut auf Stefan Raab (59) zu sprechen ist, ist allseits bekannt. Jetzt hat der Comedian erneut gegen seinen Dauer-Rivalen geschossen und kein gutes Haar an ihm gelassen.

Oliver Pocher (47) lässt kein gutes Haar an seinem Dauer-Rivalen. © Henning Kaiser/dpa Hintergrund ist das spektakuläre TV-Comeback des Show-Giganten vor rund eineinhalb Jahren. "Er ist katastrophal gescheitert, mit jeder Woche, die er weiter on air ist, schaufelt er sich sein eigenes Grab", macht der Ex-Mann von Amira Aly (33) im Podcast "Tomorrow – Business. Stars. Lifestyle" von GQ-Chefredakteur Tom Junkersdorf (58) klar. Vor allem prangert der 47-Jährige an, dass Stefan Raab seine Entscheidung, dass er aufhöre und nie mehr wiederkomme, "einfach hinten über Bord geworfen" habe. Der fünffache Vater stelle zudem infrage, ob die überraschende Rückkehr des 59-Jährigen auf die TV-Bühne überhaupt aus nachvollziehbaren Gründen erfolgt sei. Oliver Pocher Oliver Pocher sieht Karriere von Christian Ulmen beendet: "Schwer da wieder rauszukommen!" "Das Schlimme ist, dass er den Turnaround jetzt einfach gar nicht mehr hinbekommt", verdeutlicht der "Schwarz und Weiß"-Interpret.

Oliver Pocher sieht finanziellen Aspekt bei Stefan Raab kritisch