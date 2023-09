Erster Auftritt nach Trennung von Amira: Oliver Pocher sieht Rot!

Lippstadt/Köln - Vor einigen Tagen gaben Oliver Pocher (45) und seine Ehefrau Amira (30) in ihrem Podcast offiziell das Ende ihrer Ehe bekannt . Jetzt trat der Comedian erstmals wieder ins Rampenlicht - und wie!

Oliver Pocher (45) nahm am Montagabend (4. September) an einem Benefiz-Kick von Comedy-Kollege Matze Knop (48) teil. © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Instagram/oliverpocher (Screenshot)

Die Trennung des Promi-Paares kam letztlich nicht mehr überraschend. Über die Sommermonate hatte sich die anfänglich "schwierige Situation" immer weiter zugespitzt, bis die gebürtige Österreicherin schließlich die Reißleine zog.

Olli selbst hatte im Talk mit der 30-Jährigen durchblicken lassen, dass er an der Beziehung gerne festgehalten hätte. Die "Prominent"-Moderatorin hatte zuletzt jedoch den Glauben an eine positive Wende verloren.

Wie es dem fünffachen Familienvater nach dem erneuten Liebes-Crash wirklich geht, wissen wohl nur seine engsten Freunde. Verkriechen will Olli sich aber nicht, das entspräche nicht seinem Naturell.

Und deshalb war es auch wenig verwunderlich, dass er sich im Rahmen eines vom Ulk-Kollegen Matze Knop (48) organisierten Benefiz-Kicks von Prominenten in Lippstadt wieder in altbekannter Manier präsentierte. Und das heißt in erster Linie: mit viel Humor!

Nach einem eher harmlosen Schubser des Gastgebers, der zu diesem Zeitpunkt in die Rolle des früheren Superknipsers Luca Toni (46) geschlüpft war, rollte sich Olli zunächst in bester Neymar-Manier gleich mehrfach um die eigene Achse über den Rasen.