Eskaliert nun der Ehekrach? Oliver Pocher schießt fies gegen Amira!

Köln - Oliver Pocher (45) und Ehefrau Amira (30) tragen ihren Ehekrach immer weiter in die Öffentlichkeit. Nun äußerte sich das Promi-Paar erneut zu seinen Problemen. Dabei teilte der Comedian ordentlich gegen seine Partnerin aus!

Oliver Pocher (45) und seine Ehefrau Amira (30) sind seit 2019 verheiratet. Im verflixten siebten Jahr steht die Beziehung nun auf der Kippe. © Felix Hörhager/dpa

Um den aufkeimenden Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen, hatten der RTL-Moderator und die gebürtige Österreicherin in der vergangenen Woche im Rahmen ihres gemeinsamen Podcast-Formats "Die Pochers!" bestätigt, sich in einer Beziehungskrise zu befinden.

In der neuen Episode griffen Olli und Amira das brenzlige Thema erneut auf und plauderten weiter munter aus dem Nähkästchen. Unter anderem verrieten sie, mit welchen Reaktionen sie dank ihrer Offenheit jüngst konfrontiert wurden.

"Wie viele ungefragte Ehe-Tipps ich bekomme seit der letzten Woche – das ist wirklich herrlich", amüsierte sich die 30-Jährige. Ihrem Mann fiel in diesem Zusammenhang vor allem auf, "wer sich alles meldet".

Er habe zahlreiche Reaktionen von Kollegen und Freunden erhalten, "die sich melden und Gedanken machen". Darunter seien auch Leute gewesen, "bei denen man gar nicht mit gerechnet hat". Namen wollte Olli auf Nachfrage von Amira keine nennen.

Der Comedian scheint jedoch sehr gut auf derlei Ratschläge verzichten zu können. Streit gehöre in einer Beziehung mit dazu. "Und dann ist es halt interessant, was daraus wird", so der 45-Jährige.