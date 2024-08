Geht Oliver Pocher die Kohle aus? Comedian sammelt offenbar Pfandflaschen

Köln - An der Seite von Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) hat Comedian Oliver Pocher (46) am Dienstag die Kasse klingeln lassen. Steckt er etwa in finanzieller Schieflage?

Steckt die angebliche Affäre von Cora Schumacher (47) in Not? Nein! Die Pfandflaschen musste der Moderator nicht eigenhändig sammeln, sondern machte lediglich die familiäre Ansammlung seiner Kinder zu barem Geld.

Trotzdem machte er sich am Dienstag gemeinsam mit seiner ersten Ex-Frau auf den Weg in den Rewe-Markt seines Vertrauens, um jede Menge Pfandflaschen abzugeben.

Das dazu passende Video durfte in seiner Story natürlich nicht fehlen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Die hatte sich zuletzt in ihrem Podcast ziemlich emotional und verärgert über den Umgang ihres Verflossenen mit dem Scheidungs-Hickhack gezeigt.

"Seine Anwältin will ich in meinem Leben nicht mehr sehen", entfuhr es der sonst so ruhigen und in sich gekehrten Moderatorin. Der Grund: heftige Anschuldigungen unter der Gürtellinie.

"Als ich den Brief von seiner Anwältin bekommen habe, habe ich sogar mit ihm telefoniert, weil er mich zum Grillen eingeladen hat. Da meinte er schon: 'Nein, nein. Mach den Brief jetzt nicht auf."

Schließlich sei sie aus allen Wolken gefallen, als sie lesen musste, ob die beiden gemeinsamen Kinder nicht "gänzlich besser bei ihrem Vater aufgehoben seien".

Tatsächlich soll die Anwältin des Komikers die Behauptung in den Raum gestellt haben, dass sich wechselnde Partnerschaften der 31-Jährigen negativ auf das Gemüt der Kids schlagen könnte.