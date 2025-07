Offen wie nie: Olli Pocher packt über sein aktuelles Verhältnis zu Ex-Frau Amira aus

Tatsächlich sehe es heute ganz anders aus. In erster Linie seien die beiden nämlich Mama und Papa - und dabei ziehen sie an einem Strang. Was ihre Differenzen anginge, stehe er da mittlerweile "komplett drüber".

Zwischen 2009 und 2013 galten Olli und seine erste Ehefrau Sandy Meyer-Wölden (42) als absolutes Promi-Traumpaar. (Archivfoto) © Arno Burgi/dpa

Auch wenn ihm nach wie vor der ein oder andere bissige Kommentar zu Amira über die Lippen komme, sei das vor allem beruflicher Natur. Die Mutter seiner zwei jüngsten Kinder wird also auch in Zukunft noch eine Rolle spielen, sobald Olli eine Bühne betritt.

"Ich kann sie hier in irgendeiner Art und Weise beschimpfen oder beleidigen oder einen Gag drüber machen. Aber wenn sie anruft und sagt 'wir müssen mit den Kindern morgen zum Zahnarzt', dann ist das für mich neutral trennbar", stellt der 47-Jährige unmissverständlich klar.

In seinem Privatleben steht die Familie also immer an erster Stelle. Da ist es auch ganz egal, welche Ex-Frau zum Hörer greift. So bestätigte auch Sandy Meyer-Wölden (42) erst kürzlich, dass sie sich stets auf Olli verlassen könne.

Die beiden waren von 2010 bis 2014 miteinander verheiratet. Allerdings ging auch schon diese Ehe nicht im Guten auseinander. Inzwischen sind die beiden jedoch beste Freunde. "Ich supporte ihn, er supportet mich", hatte die Blondine erst kürzlich erklärt - ein echtes Dreamteam.