Gibt es einen Scheidungszoff? Oliver Pocher deutet Stress mit Noch-Ehefrau Amira an

Oliver Pocher (46) hat sich zur anstehenden Scheidung von seiner Noch-Ehefrau Amira (31) geäußert. © Dieter Menne/dpa

Denn als seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) den "Schwarz und Weiß"-Interpreten im gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" auf die anstehende Scheidung von der gebürtigen Österreicherin anspricht, wird Olli deutlich. "Sie ist eingereicht. Es gibt auch schon einen Termin", gibt er preis.

Zunächst klingt die Aussage des fünffachen Vaters sachlich, doch dann kann er sich eine Spitze gegen die Moderatorin nicht verkneifen. "Schauen wir mal, ob man sich einig ist. Die Amira will ja gar nichts haben. Das hat sie damals, als sie den Ehevertrag unterschrieben hat, so gesagt. Und jetzt ist ihr eingefallen, dass sie dann doch noch ein paar Sachen haben will", schießt er gegen die 31-Jährige.

Dieses Thema müsse man dann ab jetzt auch diskutieren, wie er weiter ausführt.

Einen genauen Termin wolle der Komiker jedoch nicht verraten, wie er auf Nachfrage seiner Ex-Frau erklärt. "Das kriegt ihr schon früh genug mit."