Heftiger Seitenhieb: Das schenkt Oliver Pocher Ex Amira zum Muttertag!

Köln - Zwischen Comedian Oliver Pocher (46) und seiner Ex Amira (31) herrscht offenbar weiter dicke Luft. In der neuesten Folge seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt!" spricht er gemeinsam mit seiner anderen Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (41) über den bevorstehenden Muttertag. Und Amira kommt dabei mal so gar nicht gut weg.