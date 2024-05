Oliver Pocher wieder in festen Händen? Verdächtige Aktion lässt Gerüchteküche brodeln

Hat der Fünffach-Papa seinen 1,7 Millionen Fans in den letzten Monaten nur Traurigkeit vorgespielt und stattdessen hinten rum eine neue Frau in sein Herz gelassen?

Nachdem der Ex-Kollege von Harald Schmidt (66) in Paris den Dortmunder Einzug ins Champions-League-Finale live mit angesehen hatte, buchte er noch am selben Abend ein Hotel im Finalort London, um am 1. Juni Teil der Geschichte zu sein.

Zuletzt nahmen die Seitenhiebe gegen Amira, Christian Düren und Co. deutlich ab! Steckt eine neue Frau dahinter? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Stattdessen könnte aber auch Podcast-Partnerin und Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) ihren einstigen Gatten in die britische Hauptstadt begleiten.

Weder darüber noch über seine Begleitung in Paris verlor der Hannoveraner ein einziges Wort. Ist also doch etwas dran an einer neuen Liebe?

"Das werden auf jeden Fall stressige 48 Stunden", wagte Olli via Instagram einen Ausblick. Denn auch beim Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) wird der Moderator mit von der Partie sein.

Den sportlichen Abschluss findet die Reise durch Europa schließlich am Donnerstagabend in der Leverkusener BayArena. "Nach Paris und Madrid am Donnerstag in Leverkusen. Was für eine wilde Tour", fasst die Ex-Affäre von Rennfahrerin Cora Schumacher (47) zusammen.