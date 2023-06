Ihr Humor spaltet die Nation, doch "Wohlfühlcomedy" ist nichts für Oli und Amira Pocher

Oliver (45) und Amira Pocher (30) sind seit dem 19. Oktober 2019 miteinander verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. © Felix Hörhager/dpa

In der neuesten Episode seines gemeinsamen Podcast-Formats "Die Pochers!" diskutierte das polarisierende Ehepaar vor einem Live-Publikum in Bochum die für die beiden nicht unbedeutende Frage: "Was darf Comedy heute eigentlich noch?"

Zum Hintergrund: Als Gast in der ZDF-Show "13 Fragen" hatte sich Oli kürzlich im Rahmen einer Talkrunde dem gleichen Thema widmen müssen. Nun griff der 45-jährige RTL-Moderator die Debatte noch einmal auf und übte deutliche Kritik an der Forderung seiner damaligen Gesprächspartner, dass es nur noch "Wohlfühlcomedy" geben solle.

Eine solche Zukunftsvision hält der fünffache Familienvater nämlich für wenig realistisch, "weil man dann ja nicht mehr machen darf". In seiner künstlerischen Freiheit, andere Menschen gegebenenfalls in den Dreck zu ziehen, will sich der Comedian also nicht einschränken lassen.

Seine Göttergattin sieht das ähnlich. "Es gibt immer irgendjemanden, der von irgendetwas getriggert wird", betonte Amira. Bei dem einen seien das womöglich Schmatzgeräusche, der nächste möge vielleicht einfach nur keine Füße.