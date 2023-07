"Ist scheißegal!": Oliver Pocher und Amira zerreißen Heidi Klum und ihr "GNTM"-Format

Oliver (45) und Amira Pocher (30) sprachen in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" diesmal nicht über ihre aktuelle Ehekrise. © Felix Hörhager/dpa

In den vergangenen Episoden von "Die Pochers!" stand stets die kriselnde Beziehung des RTL-Moderators mit der hübschen Österreicherin im Mittelpunkt. Beide bestätigten, dass es zwischen ihnen "schon länger" nicht rund laufe und die Situation "schwierig" sei.

Olli hatte nach dem überraschenden Gang an die Öffentlichkeit aber bereits mitgeteilt, von nun an nicht jede Woche eine Wasserstandmeldung abgeben zu wollen. Deshalb widmeten sich die Eltern zweier gemeinsamer Söhne nun mal wieder anderen Themen.

An einer Schlagzeile kamen die beiden TV-Stars dabei natürlich nicht vorbei: die angekündigte Veränderung bei "Germany's Next Topmodel". Klum hatte in dieser Woche medienwirksam verkündet, dass in der kommenden Staffel ihrer Show erstmals auch Männer teilnehmen dürfen.

Olli liebäugelt bereits mit einer Bewerbung. "Ich glaube, das ist meine Chance, als Best-Ager da mitzumachen", ließ er seine Gesprächspartnerin wissen. Amira wunderte sich hingegen, warum diese Entscheidung überhaupt so lange gedauert habe.