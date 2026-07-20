"Kinder brechen sich gegenseitig die Finger": Papa Oliver Pocher zeigt Röntgenbild

Köln - Die Söhne von Oliver Pocher (48) sind derzeit vom Verletzungspech verfolgt. Wenige Wochen nach dem Unfall seines sechsjährigen Sprösslings aus der Ehe mit Amira Aly (34) hat es jetzt einen seiner älteren Kinder erwischt.

Oliver Pochers (48) 14 Jahre alter Zwillingssohn aus seiner ersten Ehe mit Sandy Meyer-Wölden (43) hat sich den Finger gebrochen. © Bildmontage: Instagram/oliverpocher (Screenshots)

Aktuell hat der 48-Jährige mal wieder ein volles Haus. Neben seinen eigenen Kindern sind auch noch die Zwillingssöhne von Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (43) aus deren zweiter zerbrochener Ehe zu Besuch in Köln. Eigentlich lebt das Duo in Miami.

"Ist ja immer was los!", fasste der Comedian den Patchwork-Wahnsinn in einer Instagram-Story zusammen. So weit, so gewöhnlich: Doch das Foto, welches Olli dazu teilte, löste beim Betrachten dann doch eher spontane Phantomschmerzen aus.

Es handelte sich um eine Röntgenaufnahme. "Dann brechen sich die Kinder mal gegenseitig die Finger …", kommentierte der fünffache Familienvater. Wie Olli gegenüber "Bunte" offenbarte, traf es diesmal seinen 14-jährigen Sohn aus erster Ehe.

Pünktlich zum Start der Sommerferien ist das natürlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für eine solch schwere Verletzung. Weitere Aufnahmen zeigen, wie der Teenager zunächst eine Schiene mit einem Verband als "schnelle Lösung" erhielt.