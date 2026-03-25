Klartext von Oliver Pocher: Neuer Name seines Podcasts steht, jetzt will sogar Ex Sandy zu ihm zurück

Köln - Eine Woche nach dem Podcast-Hammer um Kumpel Pietro Lombardi (33) hat Oliver Pocher (48) jetzt den neuen Namen seines langjährigen Erfolgsformats und eine brisante Situation um Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (42) und deren neuen Freund ausgeplaudert.

Bis zum Anfang dieses Jahres hatte Oliver Pocher den Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. © IMAGO / Funke Foto Services

Seit beinahe sechs Jahren ist der Comedian wöchentlich auf Sendung und nimmt dabei unter anderem sein Privatleben aufs Korn.

Nachdem der 48-Jährige in der Vorwoche bereits angekündigt hatte, dass "Die Pochers! Frisch recycelt" ab dem 3. April ausschließlich in der hauseigenen App laufen wird, steht jetzt auch der neue Name fest!

Zusammen mit Kumpel "Pie" geht Olli Pocher dann unter dem Namen "Die Patchwork Boys" an den Start. Das hat der Ex-Mann von Amira Aly (33) im Podcast von Journalist Tom Junkersdorf (57) verraten. "Da passt das Storytelling. Wir haben acht Kinder von zwei unterschiedlichen Frauen aus zwei Partnerschaften", begründet Olli den neuen Namen.

Erst Mitte Januar hatte der Fünffach-Papa das überraschende Podcast-Aus von Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (42) publik gemacht und fast im selben Atemzug angekündigt, mit Freund Pietro weitermachen zu wollen.