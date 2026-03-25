Klartext von Oliver Pocher: Neuer Name seines Podcasts steht, jetzt will sogar Ex Sandy zu ihm zurück
Köln - Eine Woche nach dem Podcast-Hammer um Kumpel Pietro Lombardi (33) hat Oliver Pocher (48) jetzt den neuen Namen seines langjährigen Erfolgsformats und eine brisante Situation um Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (42) und deren neuen Freund ausgeplaudert.
Seit beinahe sechs Jahren ist der Comedian wöchentlich auf Sendung und nimmt dabei unter anderem sein Privatleben aufs Korn.
Nachdem der 48-Jährige in der Vorwoche bereits angekündigt hatte, dass "Die Pochers! Frisch recycelt" ab dem 3. April ausschließlich in der hauseigenen App laufen wird, steht jetzt auch der neue Name fest!
Zusammen mit Kumpel "Pie" geht Olli Pocher dann unter dem Namen "Die Patchwork Boys" an den Start. Das hat der Ex-Mann von Amira Aly (33) im Podcast von Journalist Tom Junkersdorf (57) verraten. "Da passt das Storytelling. Wir haben acht Kinder von zwei unterschiedlichen Frauen aus zwei Partnerschaften", begründet Olli den neuen Namen.
Erst Mitte Januar hatte der Fünffach-Papa das überraschende Podcast-Aus von Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (42) publik gemacht und fast im selben Atemzug angekündigt, mit Freund Pietro weitermachen zu wollen.
Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden demnächst wieder vereint?
Allerdings: Der Ausstieg von Sandy soll nicht allzu problemlos vonstatten gegangen sein.
Ausgerechnet ihr Freund Alexander Müller (38) soll am Rande der Neu-Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung unerfüllbare Kriterien aufgestellt haben. "Da mussten wir uns mit Sandys Lebensabschnittsgefährten auseinandersetzen - und der hatte Forderungen, die wir nicht eingehen konnten", erklärt Olli Pocher offen und ehrlich.
Tiefer ins Detail gehen wollte er dabei aber nicht.
Trotzdem soll sich seine erste Ex-Frau mittlerweile wieder gemeldet und Interesse an einem gemeinsamen Podcast-Projekt angemeldet haben.
"Schauen wir mal. Es spricht ja nichts dagegen, zwei Podcasts zu machen", hält der Kölner fest.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa