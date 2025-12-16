Fiese Provokation! Hier bezichtigt Oliver Pocher Ex Amira Aly der dreisten Lüge
Köln - Die in die Brüche gegangene Ehe mit Amira Aly (33) lässt Oliver Pocher (47) offensichtlich einfach nicht in Ruhe. In einem seiner neuesten Clips lässt der Comedian durchsickern, dass ihm seine Ex noch während der Beziehung zahlreiche Lügen aufgetischt haben soll.
Mehr als zwei Jahre ist die öffentliche Trennung zwischen Oli und Amira bereits her - einen endgültigen Schlussstrich kann der Fünffach-Papa aber trotzdem nicht ziehen.
Grund für diese Annahme ist der neueste Seitenhieb des Komikers. Auf Instagram teilte Oli am Montag einen kurzen Ausschnitt aus seiner Bildschirmkontrolle, in der es kurz auch um Amira ging.
Die war nämlich am Wochenende zuvor bei "The Masked Singer" als Ei enttarnt worden und hatte im Anschluss berichtet, dass es ihr im Laufe der letzten Wochen schwergefallen sei, im privaten Umfeld - der Tarnung wegen - zu lügen.
"Glückwunsch, übrigens - das Ei. Wer hätte das gedacht? Sie hat ja gesagt, dass es ihr ganz schwerfiel, zu lügen. Habe ich auch etwas anders kennengelernt, ehrlicherweise privat", lautete der Knall-Vorwurf zu Zeiten der gemeinsamen Liebe.
Oliver Pocher hat es auf Affäre von Amira Aly abgesehen
Weitere Details wollte Oli dann aber nicht ausplaudern, moderierte die Sache stattdessen humorvoll weg. "Aber anderes Thema. Wollen wir hier nicht irgendwie weiter drauf eingehen", sagte er mit schelmischem Grinsen im Gesicht.
Trotzdem spielt die einstige Affäre von Cora Schumacher (48) vor den Augen seiner Community (durch die Blume hindurch) auf das Techtelmechtel zwischen Amira und Motivationscoach Biyon Kattilathu (41) an.
Bereits unmittelbar nach der Schock-Trennung hatte Oli seinem Frust und verletzten Stolz in sämtlichen TV-Shows freien Lauf gelassen. Der unrühmliche Höhepunkt: eine neu ins Leben gerufene Bühnenfigur namens "Dalai Karma", der speziell weibliche Fans bezirzen und um den Finger wickeln wollte.
Die nächste Breitseite, der nächste freche Spruch, wird wohl nicht lange auf sich warten lassen.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Henning Kaiser/dpa