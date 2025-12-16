Fiese Provokation! Hier bezichtigt Oliver Pocher Ex Amira Aly der dreisten Lüge

Köln - Die in die Brüche gegangene Ehe mit Amira Aly (33) lässt Oliver Pocher (47) offensichtlich einfach nicht in Ruhe. In einem seiner neuesten Clips lässt der Comedian durchsickern, dass ihm seine Ex noch während der Beziehung zahlreiche Lügen aufgetischt haben soll.

Amira Aly (33) rückte nach ihrem zweiten Platz bei "The Masked Singer" mal wieder in den Fokus von Ex-Mann Oliver Pocher. © Rolf Vennenbernd/dpa

Mehr als zwei Jahre ist die öffentliche Trennung zwischen Oli und Amira bereits her - einen endgültigen Schlussstrich kann der Fünffach-Papa aber trotzdem nicht ziehen.

Grund für diese Annahme ist der neueste Seitenhieb des Komikers. Auf Instagram teilte Oli am Montag einen kurzen Ausschnitt aus seiner Bildschirmkontrolle, in der es kurz auch um Amira ging.

Die war nämlich am Wochenende zuvor bei "The Masked Singer" als Ei enttarnt worden und hatte im Anschluss berichtet, dass es ihr im Laufe der letzten Wochen schwergefallen sei, im privaten Umfeld - der Tarnung wegen - zu lügen.

"Glückwunsch, übrigens - das Ei. Wer hätte das gedacht? Sie hat ja gesagt, dass es ihr ganz schwerfiel, zu lügen. Habe ich auch etwas anders kennengelernt, ehrlicherweise privat", lautete der Knall-Vorwurf zu Zeiten der gemeinsamen Liebe.