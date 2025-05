Oliver Pocher geht auf Christian Wolf los: "Charakterlosigkeit in zwei Fotos"

Via Instagram schoss Oliver Pocher (linkes Foto) gegen Christian Wolf und dessen fragwürdiges Marketing, um seine Marke zu promoten. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher, Screenshot/Instagram/Christian Wolf

Trotz medizinischer Diagnose Unfruchtbarkeit durfte sich Unternehmer-Papa Christian am abgelaufenen Wochenende schon über seinen zweiten Nachwuchs freuen.

Trüben dürfte die Freude aber ausgerechnet er: Oliver Pocher (47)! Der Comedian stürzte sich zum Start der neuen Woche via Instagram auf die frischgebackenen Eltern - insbesondere auf den 29-Jährigen.

"Die Charakterlosigkeit in zwei Fotos... Wenn du zehn Minuten nach der Entbindung nur an die Vermarktung deiner Protein-Plörre denkst", warf der Fünffach-Papa dem Muskelprotz über sie sozialen Netzwerke vor.

Denn: Neben Familienmama Romina hatte der 29-Jährige auch seine in der Kritik stehenden Produkte der Marke "More Nutrition" neben dem Krankenbett in Szene gesetzt.