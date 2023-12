Kumpel Mola packt aus: Das lief beim Treffen zwischen Oliver Pocher und Biyon

Köln - Seit etlichen Wochen stichelt Oliver Pocher (45) nun schon gegen Motivationscoach Biyon Kattilathu (39), am vergangenen Wochenende trafen die beiden dann erstmals aufeinander. Nachdem Olli sich zunächst darüber bedeckt gehalten hatte, was die beiden besprochen hatten, wurde Kumpel Mola Adebisi (50) nun konkreter!

Mola Adebisi (50, l.) und Oliver Pocher (45) verbindet eine langjährige Freundschaft. © Marco Steinbrenner/dpa

Am vergangenen Freitagabend hatte Olli erneut für Aufsehen gesorgt, als er verkleidet als "Dalai Karma" vor einer Veranstaltungshalle in Euskirchen auftauchte, in der Biyon seine Fans im Rahmen eines Auftritts empfangen hatte. Zu sehen gab's das Ganze in einem Instagram-Reel.

Während die Anhänger des Motivationscoaches auf den Einlass gewartet hatten, mischte sich auch Pocher unter die Menge, stellte unangenehme Fragen à la "Du hast doch selber auch keinen Bock, hier zu sein, oder?" und wurde dabei nicht nur von einem Kamera-Team, sondern auch von Kumpel Mola begleitet, zu dem der Comedian bekanntlich eine enge Freundschaft pflegt.

Schließlich wurden auch Security-Mitarbeiter auf das Treiben des fünffachen Vaters aufmerksam und versuchten, den 45-Jährigen in die Schranken zu weisen - als Olli plötzlich ein überraschendes Angebot von Biyons Assistent unterbreitet wurde.

So lud der "Glückskeks-Guru", wie Pocher den 39-Jährigen nennt, zum Vieraugengespräch, woraufhin Olli prompt einwilligte. Was die beiden konkret beredet hatten, behielt er zunächst für sich - dafür ergriff nun aber Freund Mola das Wort!