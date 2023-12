Oliver Pochers Peinlich-Aktion von Security gestoppt: "Darf ich dich anfassen ... untenrum?"

Köln/Euskirchen – Fans des Motivationstrainers Biyon Kattilathu (39) staunten am Freitagabend nicht schlecht, als plötzlich Oliver Pocher (45) verkleidet als "Dalai Karma" neben ihnen stand. Jetzt hat der Comedian ein Video von seiner unangenehmen Aktion veröffentlicht.

"Hallo, schön, dass du da bist", näherte sich Pocher einer der Besucherinnen, sie ihn offenbar sofort erkannte. Spätestens bei den nächsten Worten des Amira-Verflossenen wurde es so richtig unangenehm ...

Für seine eigene anstehende Tour sei es "ganz wichtig, dass ich Leute finde, die schlechten Geschmack haben, 40 Euro für jede Scheiße ausgeben und natürlich auch über jeden Kack lachen können", holte Pocher zum ersten Tiefschlag gegen Biyon und dessen Unterstützer aus, um sich dann in der Warteschlange "mit positiver Energie nach vorne" zu schummeln.

So ist in einem Instagram-Reel zu sehen, wie sich der Komiker in "Dalai Karma"-Kostümierung draußen vor einer Event-Location in Euskirchen, in der kurz darauf Biyon seinen Auftritt hatte, unter die am Einlass wartenden Fans mischte.

Bis vor Kurzem hatte Oliver Pocher stets nur aus sicherer Distanz gegen Biyon, dem ein intimes Verhältnis mit Ollis Noch-Ehefrau Amira (31) nachgesagt wird, gestichelt. Am gestrigen Abend kam der "Bildschirmkontrolleur" dem "Glückskeks-Guru", wie Pocher ihn nennt, jedoch auf einmal ganz nah.

Erst, als sich die Schlange in Bewegung setzte, griff ein schwarz gekleideter Security-Mitarbeiter ein und versuchte mit Hinweisen an die Wartenden ("Ihr müsste da gar nicht drauf eingehen. Einfach ignorieren.") Pochers Peinlich-Aktion ein Ende zu setzen.

Dann machte ihn die Tasche eines weiblichen Fans stutzig. "Die ist genauso fähig wie Biyon", holte der spitzzüngige TV-Moderator zum nächsten Seitenhieb aus. "Das ist keine echte Christian Dior, das sehe ich. [Aus der] Türkei? Das gefällt mir, mit einer Fake-Dior-Tasche, da kommt man hier doch besonders gut an."

Einen anderen Besucher in der Schlange fragte der Comedian ebenfalls ganz offensiv: "Du hast doch selber auch keinen Bock hier zu sein, oder? Ich weiß es doch."

Pocher fragte die junge Frau, ob er sie "mal anfassen" dürfe. "Berühren, einfach nur berühren ... untenrum, das weißt du doch, das ist so wichtig." Sichtlich überrumpelt und nur zögerlich ließ sich die Blondine auf den Annäherungsversuch ein. Bei der Umarmung blieben Pochers Hände jedoch (zum Glück) auf dem oberen Rücken der Unbekannten liegen.

"Willst du mit reinkommen?", fragte der Mitarbeiter, der parallel dazu mit Biyon übers Handy telefonierte, an Pocher gewandt. "Er kann auch gerne rauskommen", hielt dieser zunächst dagegen. Nach kurzem Wortwechsel mit den Security-Männern, wobei auch kurz Amiras Name fiel, ließ sich der Störenfried aber schließlich doch in den Backstage-Bereich führen. Seine Kamera musste draußen bleiben.

"15min später", heißt es in der nächsten Sequenz, bevor Pocher berichtet: "So, das war ja ein ganz lustiges Zusammentreffen mit meinem neuen Freund Biyon." Details zu dem Gespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit verrät er nicht, stattdessen endet das Video an dieser Stelle.

Ganz zum Verdruss der Fans, die in der Kommentarspalte nachhaken: "Und was kam beim 'Klären' ohne Kameras raus? Wenn schon, dann bitte alles." Bislang behalten jedoch sowohl Olli als auch Biyon Stillschweigen über das, was bei ihrem Aufeinandertreffen gesagt wurde. Bleibt abzuwarten, wie lange noch ...