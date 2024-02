Liebescomeback? Oliver Pocher schießt gegen Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden

"Es ist eine rein körperliche Beziehung, ich möchte so wenig wie möglich mit ihr reden!", stellte Olli neulich in der " Bild "-Zeitung gewohnt bissig klar.

Mit Sandy Meyer-Wölden (40) war der Comedian von 2009 bis 2013 liiert. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Zudem erklärte Sandy ihrem Ex-Mann, warum er eine "Red Flag" sei. Und zwar, weil er bereits Kinder aus vorherigen Beziehungen sowie zudem eine gescheiterte Ehe habe. Das sei Warnung genug.

"Also war es für sie einfach blöd, einen treuen, liebenden Ehemann zu haben, der ihr zwei Kinder geschenkt hat, die wunderbar sind, sie zur Multimillionärin gemacht hat, um danach einfach, nachdem man reich geworden ist, einfach dann zu sagen: Ach, das reicht mir irgendwie nicht mehr, ich will positiv abgeholt werden. Ist das der bessere Punkt?", fauchte Olli weiter in Richtung seiner Ex.

Doch der 45-Jährige bekam sich auch schnell wieder ein und fand nette Worte für seine erste Ehefrau.

"Das war einfach, muss ich auch sagen, von meiner Seite, dass ich dich sexuell attraktiv fand und da kann ich ja jetzt auch nichts mehr für. Du bist einfach ein Sex-Monster", resümierte der Ex-Sidekick von Harald Schmidt (66) über die Anfänge ihrer damaligen Liebe.

Vielleicht findet Olli ja in Zukunft auch für seine zweite Ehefrau Amira sanfte Worte.