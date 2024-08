RTL-Moderatorin schießt live im TV fies gegen Oliver Pocher - Kollege muss eingreifen!

Köln - Fieser Seitenhieb von Vanessa Civiello! Die RTL -Moderatorin schießt in einer Live-Sendung gegen Oliver Pocher (46). Ihr Kollege muss eingreifen. Im Netz wird die 33-Jährige hingegen gefeiert!

Vanessa Civiello (33) moderiert bei RTL unter anderem die Morgenshow "Punkt 6". © Bildmontage: Instagram/vanessa_civiello (Screenshots)

Seit Montag ist der Comedian offiziell geschieden. Lange Trübsal über das endgültige Ende ihrer Ehe bliesen Oli und seine Ex-Frau Amira (31) aber nicht. Er lenkte sich auf einem Rammstein-Konzert ab, sie reiste nach Berlin.

Die Klamotten-Wahl, mit der sich der fünffache Familienvater bei dem Musik-Event in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen unter das Partyvolk mischte, war auch Thema in der RTL-Morgenshow "Punkt 6".

"Oli hat gut gefeiert. Ich hab euch Bilder mitgebracht", erklärte Society-Experte Sebastian Klimpke (38) in der Sendung. Und weiter: "Also das ist jetzt seine Art, mit der Scheidung umzugehen. Finde ich auch sehr schön, dass er das im Taylor-Swift-Shirt macht."

Moderatorin Civiello zeigte sich weniger begeistert und verwies darauf, dass der "5 gegen Jauch"-Moderator kürzlich schon einmal für Aufsehen gesorgt hatte. "Er war ja auch beim Taylor-Swift-Konzert im Rammstein-Shirt", so die 33-Jährige.

Klimpke empfand den Konzertbesuch dennoch als "schönen Abschluss, um das Ende der Ehe zu feiern". Daraufhin platzte seinem Gegenüber der Kragen. "Das passiert, wenn Männer nicht zur Therapie gehen", entfuhr es Civiello.