Mitten im Davidstern-Skandal: Jetzt ätzt auch Oliver Pocher gegen Gil Ofarim

Köln - Jetzt knöpft er sich die gesamte Medien-Landschaft vor! In seiner neuesten Ausgabe der "Bildschirmkontrolle" ätzt Oliver Pocher (45) heftig gegen Ex-"Let's Dance"-Champion Gil Ofarim (41).

Als hätte die vermeintliche Ex-Liaison von Ekaterina Leonova (36) rund um seine frei erfundene Antisemitismus-Affäre nicht schon genug Ärger am Hals, muss sich der "Let's Dance"-Publikumsliebling jetzt auch noch mit ihm herumschlagen: Oliver Pocher!

Und der haut in seiner neuen "Bildschirmkontrolle" ordentlich drauf auf den 41-Jährigen ... "Gil Ofarim labert Scheiße (...) Damit hast du der jüdischen Community einen Bärendienst erwiesen", latzte der fünffache Papa Ofarim vor die Füße.

In gewohnt sarkastischer Manier zog der Ex-Sidekick von Harald Schmidt (67) am Dienstagnachmittag über sein neustes Opfer her.

Zuvor nahm sich der Hannoveraner auch schon Sängerin Senna Gammour (43) und "Glückskeks-Guru" Biyon Kattilathu (39) zur Brust. Gil scheint es ihm allerdings ganz besonders angetan zu haben ...