Nach harter Trennung von Amira: Oliver Pocher bekommt speziellen Rat von Freund Luke Mockridge

Köln - Beste Freunde sind eben nun mal immer füreinander da! Dieses Mantra beweisen aktuell auch Luke Mockridge (34) und Oliver Pocher (45), der nach der Trennung von Ex Amira (31) durch eine harte Zeit geht.

Dass Olli, der inzwischen fünf Sprösslinge sein Eigen zählt, sich allerdings auf seine Freunde verlassen kann, bewies in der Zwischenzeit Kollege Luke Mockridge.

Während einer Live-Aufzeichnung ihres Podcasts "Die Pochers hier" verdrückten Amira und Pocher zahlreiche Tränchen. © -/Podimo/dpa

"So bist du halt, aus Tragödie machst du Komödie'. Manche Sachen müssen einfach passieren. Tragisches aus deinem Leben musst du dann einfach verarbeiten", sagte der 34-Jährige.

Und Pocher selbst? Der ist seit dem Beziehungs-Aus von Ehefrau Amira und den Liebes-Gerüchten um ihre neue Flamme ohnehin nah am Wasser gebaut.

"Ich habe auch ein paar Gespräche geführt, auch mit Luke", gab der Fünffach-Papa zu.

Witze und Humor scheinen für den Ex-Sidekick von Harald Schmidt (67) offenbar dazuzugehören, um Liebes-Pleiten zu verarbeiten. Das bestätigte er auch jüngst an der Seite seiner neuen Podcast-Partnerin und Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (40).

"Das habe ich damals auch gemacht, als das mit dir und Boris gewesen ist. In jeder Beziehung habe ich am Anfang und am Ende meine Gags dazu gemacht."

Über Ex Amira will der Ex-Viva-Moderator auch noch ein paar Worte verlieren. Laut eigener Aussage habe er noch ein paar "Elfmeter", die er noch verwandeln will...