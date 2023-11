03.11.2023 07:19 1.264 Podcast mit Ex-Frau Sandy: Oliver Pocher will Amira nicht verschonen und droht!

In seinem neuen Podcast "Die Pochers - frisch recycelt" mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden will Oliver Pocher in Bezug auf Amira "den Finger in die Wunde legen".

Von Frederick Rook

Köln - In seinem neuen Podcast "Die Pochers - frisch recycelt" mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) will Oliver Pocher (45) in Bezug auf Amira (31) nicht um den heißen Brei herumreden, sondern "den Finger in die Wunde legen". Oliver Pocher (45) und Sandy Meyer-Wölden (40) waren von 2010 bis 2014 insgesamt vier Jahre lang miteinander verheiratet. © Bildmontage: Monika Skolimowska/dpa, Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot) Um 0 Uhr war es so weit und die mit Spannung erwartete erste Episode des neuen Talk-Duetts ging online. Wer allerdings erwartet hat, dass der Comedian den Rosenkrieg mit seiner Noch-Ehefrau in neue Sphären hebt, der wurde enttäuscht. Es sei nicht geplant, "dass wir jetzt hier den großen Abrechnungspodcast machen", erklärt der Comedian und fügt hinzu: "Ich muss ja auch wirklich sagen, gerade dass wir dieses Patchwork-Ding wieder ins Laufen bekommen haben, da hat Amira einen großen Anteil daran." Sandy sieht das ähnlich: "Es ist keine einfache Situation, auch für mich nicht, da ich natürlich auch ein Familienmensch bin und ich mit Amira befreundet bin", betont die 40-Jährige. Die gebürtige Österreicherin sei "ein toller Mensch". Oliver Pocher Oliver Pocher (45) sorgt für einen Paukenschlag: DIESE andere Frau ersetzt Amira! Gänzlich auf Seitenhiebe verzichten, will Olli deshalb aber nicht. Immerhin sei Humor für ihn "ein Ventil", um mit der Situation zurechtzukommen. Und so dauert es auch nicht lange, bis der 45-Jährige Amiras angebliche neue Liebe auf den Tisch bringt. "Es gibt ja noch einen dritten Beteiligten, der in dieser Situation mit dabei ist – und den finde ich nicht so geil", stichelt der RTL-Moderator und stellt klar, dass das Ganze für ihn "ein sehr hohes Comedy-Potenzial" habe. Oliver Pocher will die Trennung von Noch-Ehefrau Amira mit Humor verarbeiten Sandy Meyer-Wölden kämpft mit den Tränen, als sie über die Kinder spricht Sandy und Amira Pocher (31) pflegen ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. © Bildmontage: Instagram/amirapocher (Screenshots) Weiter droht er: "Da werde ich das eine oder andere zu erzählen haben und den Finger in die Wunde legen." Er sei nun mal Entertainer und "da liegen jetzt ein paar Elfmeter, die muss man dann auch verwandeln", erklärt Olli. Aus seiner Sicht sei die Trennung "kurios" abgelaufen und "das werde ich verarbeiten auf der Bühne", kündigt der Fünffach-Papa bereits an. Seine Ex-Frau, mit der er drei gemeinsame Kinder hat, ist derweil um Harmonie bemüht. "Amira ist weiterhin eine Freundin von mir. Ich habe ihr auch versichert, bevor wir das Projekt gestartet haben und ich zugesagt habe, dass ich nicht gegen sie schießen möchte", betont Sandy. Oliver Pocher Oliver Pocher bemitleidet sich selbst: "Ich sitze alleine hier" Man müsse jetzt vor allem versuchen, den Nachwuchs zu schützen. "Eure Geschenke sind eure wunderschönen Kinder. Es geht darum, dass wir als Vorbilder agieren", erklärt die 40-Jährige, während sie offenbar mit den Tränen zu kämpfen hat. An ihren Ex-Mann gerichtet sagt die Ex-Freundin von Boris Becker (55), sie sei "eigentlich sehr stolz" auf ihn, dass er sich zuletzt so geöffnet und die weichere, emotionale Seite gezeigt habe.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot), Monika Skolimowska/dpa