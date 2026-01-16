Nach Podcast-Hammer: Das sind die Gründe für das Aus von Sandy Meyer-Wölden

Sandy Meyer-Wölden (42) und Oliver Pocher (47) werden nicht mehr gemeinsam im Podcast zu hören sein. (Archivfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Nach Informationen von "BILD" soll es mehrere Auslöser geben, weshalb Sandy den Podcast nicht mehr gefühlt habe.

Demnach sei der bisherige Vertrag mit dem dänischen Streaming-Dienst Podimo ausgelaufen. Zwar habe es neue Gespräche und neue Ideen gegeben, doch so richtig habe das Ex-Ehepaar nicht mehr zusammengefunden.

"Sandy hatte einfach ein, zwei Ideen … und hat dann relativ deutlich gesagt: 'Nö, dann finden wir halt keine Lösung'", verrät der "Schwarz und Weiß"-Interpret, der zudem noch klarmacht, dass es auch finanziell keine Einigung gegeben habe.

Im Anschluss soll die 42-jährige fünffache Mutter schnell mit dem Projekt abgeschlossen haben, was Oli enttäuscht habe. Dennoch sagt er: "Wir verstehen uns weiterhin gut."

Neben der Tatsache, dass der Kölner Comedian jetzt mit Pietro Lombardi (33) gemeinsame Sache macht, gibt es eine weitere Neuerung.