Nach Podcast-Hammer: Das sind die Gründe für das Aus von Sandy Meyer-Wölden
Köln - Diese Nachricht war überraschend: Oliver Pocher (47) und Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (42) gehen getrennte Wege und lösen ihre Zusammenarbeit hinsichtlich ihres gemeinsamen Podcasts auf. Jetzt sollen die wahren Gründe für das Aus bekannt sein.
Nach Informationen von "BILD" soll es mehrere Auslöser geben, weshalb Sandy den Podcast nicht mehr gefühlt habe.
Demnach sei der bisherige Vertrag mit dem dänischen Streaming-Dienst Podimo ausgelaufen. Zwar habe es neue Gespräche und neue Ideen gegeben, doch so richtig habe das Ex-Ehepaar nicht mehr zusammengefunden.
"Sandy hatte einfach ein, zwei Ideen … und hat dann relativ deutlich gesagt: 'Nö, dann finden wir halt keine Lösung'", verrät der "Schwarz und Weiß"-Interpret, der zudem noch klarmacht, dass es auch finanziell keine Einigung gegeben habe.
Im Anschluss soll die 42-jährige fünffache Mutter schnell mit dem Projekt abgeschlossen haben, was Oli enttäuscht habe. Dennoch sagt er: "Wir verstehen uns weiterhin gut."
Neben der Tatsache, dass der Kölner Comedian jetzt mit Pietro Lombardi (33) gemeinsame Sache macht, gibt es eine weitere Neuerung.
Sandy Meyer-Wölden meldet sich zum Podcast-Aus
Denn der Podcast wird nur noch drei Monate bei Podimo zu hören sein. Danach wird er nur noch exklusiv auf Olivers eigener Plattform, dem "Pocher Club" laufen. Auch diese Entscheidung soll bei Sandy nicht gut angekommen sein.
Aber was sagt die erste Ex-Frau des gebürtigen Hannoveraners selbst zu ihrem Podcast-Aus?
"Für mich fühlt es sich im Moment stimmig an, mich neuen Aufgaben zu widmen und meinen Platz bei 'Die Pochers! Frisch Recycelt' freizumachen", erklärt die 42-Jährige in einem Instagram-Beitrag.
Leider habe sie keine Möglichkeit gehabt, eine Abschiedsfolge aufzunehmen. Doch diese Option habe nicht in ihrer Hand gelegen.
"Mein größter Dank gilt Olli. Für die Chance, für das Vertrauen, für das an mich Glauben, für die vielen intensiven und auch lustigen Gespräche, für die gemeinsame Zeit und für die Möglichkeit, mich zeigen zu dürfen", erläutert Sandy abschließend.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa