Nach Podcast-Überraschung von Oliver Pocher: Daran scheiterte seine erste Ehe

2009 lernte sich das Ex-Paar kennen - nur ein Jahr später folgte die Traumhochzeit. © Tobias Hase/dpa

Für den gebürtigen Hannoveraner sind die vergangenen Wochen womöglich die schlimmsten der jüngeren Vergangenheit.

Erst Ende August machten Olli und Noch-Ehefrau Amira Pocher (31) ihr Liebes-Aus öffentlich - eine Achterbahnfahrt der Emotionen inklusive!

Davon konnten sich die Fans des Moderators nicht erst am gestrigen Sonntag kurz vor dem NFL-Spiel der Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins in Frankfurt bei Frauke Ludowig (59) überzeugen.

Schon in der Vorwoche sorgte der Fünffach-Papa für eine faustdicke Überraschung im Podcast-Game und ersetzte Ex Amira kurzerhand mit Ex-Frau Sandy! "Der Podcast bleibt in der Familie", schrieb Olli zur überraschenden Entscheidung.

Apropos... Vier Jahre lang (2010 bis 2014) waren der ehemalige VIVA-Moderator und die Ex von Tennislegende Boris Becker (55) verheiratet. Aber woran scheiterte ihre Ehe eigentlich im Detail?

"Es gab jetzt nicht so den einen Grund. Das klassische 'man lebt sich auseinander' ist vielleicht auch falsch", machte Olli bereits vor einiger Zeit im Podcast seiner erfolgreichen Lebensabschnittsgefährten deutlich.