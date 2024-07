Nach Scheidung von Amira: Ist auch Oliver Pocher wieder in festen Händen?

Köln - Seit vergangenem Montag sind Amira (31) und Oliver Pocher (46) geschiedene Leute . Während die Österreicherin wieder in festen Händen ist, scheint Oli weiterhin Singe zu sein - oder doch nicht?

Oliver Pocher (46) soll mit einer unbekannten Begleitung in Paris gewesen sein. © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Instagram/oliverpocher (Screenshot)

Denn wie BILD berichtet, war der "Schwarz und Weiß"-Interpret zuletzt in der Stadt der Liebe unterwegs. Allerdings soll er nicht allein in Paris gewesen sein, sondern in Begleitung.

Demnach sei er von einer hübschen Blondine nach Frankreich begleitet worden. Dort sollen sich Oli und seine unbekannte Begleiterin den Auftakt der Olympischen Spiele angeschaut haben.

Zwar sollen sich die beiden gut verstehen, aber es ist noch nichts Ernstes. Es sei lediglich eine lockere Liaison. Von diesen soll der fünffache Vater aktuell aber mehrere haben.

Denn bereits den Tag nach seiner Scheidung soll Oli mit zwei Frauen verbracht haben. Die beiden Damen sollen den 46-Jährigen zum Rammstein-Konzert in Gelsenkirchen begleitet haben.

Die beiden blonden Ladys, die gelernte Friseurinnen sein sollen, waren wohl auch auf dem "Parookaville"-Festival in Weeze mit dem Kölner Comedian zugegen. Eine der beiden Blondinen soll auch Olis Begleitung in Paris gewesen sein.