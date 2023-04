Nach "Stern TV"-Auftritt: Oliver Pocher legt mit wirrem Statement gegen Klima-Aktivisten nach

Köln – Oliver Pocher (45) spaltet wieder einmal das TV-Publikum! Der Comedian hat nach seinem hitzigen Auftritt bei "SternTV am Sonntag" erneut in einem wirr anmutenden Statement gegen Klimaaktivisten geschossen .

Plötzlich ging es um die Abschaltung der Atomkraftwerke, dann um die Dienstlimousinen von Annalena Baerbock (42) und Robert Habeck (53, beide Grüne) und das alles unter Pochers Prämisse, dass Deutschlands Anteile am Treibhausgasausstoß im Vergleich zu China ja sowieso nur verschwindend gering sind.

Das äußerte sich, indem er in der vierköpfigen Gruppe um Moderatorin Mareile Höppner (45) den anderen Gesprächsteilnehmerinnen immer wieder ins Wort fiel, wild gestikulierte, nach Worten rang und dabei von einem Klima-Thema zum nächsten sprang.

Die "SternTV"-Ausgabe vom gestrigen Sonntag barg unter dem Titel "Die große Offensive der Klimaaktivisten" jede Menge Zündstoff - vor allem dank Promi-Gast Oliver Pocher. Der Komiker hielt mit seiner Meinung zu Protestaktionen - wie etwa den geplanten Straßenblockaden der "Letzten Generation" in Berlin - nicht hinterm Berg.

Er habe viele Reaktionen auf seinen Auftritt bekommen, von denen er nur die ihm gegenüber positiv gestimmten auch repostete. Gleichzeitig kritisierte er die anderen Studiogäste: "Es wird ja gar nicht auf Argumente gehört. Man kriegt da so einen flammenden Appell, der sich wie auswendig gelernt anhört und man hört sich gar nicht zu."

Am Tag nach der Live-Ausstrahlung bei RTL meldete sich der Mann von Amira Pocher (30) mit einem reichlich chaotischen Statement in seiner Instagram-Story erneut zu Wort. Die "SternTV"-Debatte sei ein "wirklich herrliches Spektakel" gewesen, feixte er.

Pocher meldet sich nach seinem "SternTV"-Auftritt in einer Instagram-Story zu Wort. © Montage: Instagram/Screenshot/Oliver Pocher

"Dann ist da eine Sarah Bosetti, die auf einmal hinterfragt, warum ich denn da in der Runde sitze, aber das ist doch gar nicht hier die Frage", monierte Pocher. "Dann kann ich ja auch fragen, warum sitzt du denn überhaupt da? Was ist denn das für ein Argument?"

Er selber sei "komplett lösungsorientiert" gewesen: "Ich sage doch, dass es den Klimawandel gibt und das ist doch auch jedem bewusst, aber die Frage ist, welche Lösung man anbietet und wie man da zu Lösungen kommt."

Daraufhin verstrickte sich Pocher erneut in Argumentationsfetzen zum 9-Euro-Ticket, die Einführung eines Tempolimits, die Förderung von E-Autos, oder die Abschaltung der Atomkraftwerke, ohne wirklich auf den Punkt zu kommen.

"Aber egal, das ist jetzt auch zu kompliziert, um das hier in zwei Minuten runterzureißen", dämmerte es ihm schließlich auch selbst. Manch einen Seitenhieb in Richtung der "Letzten Generation" konnte er sich dennoch nicht verkneifen.

"Mit festkleben an der Straße, Leute nerven und einen Öleimer in die FDP-Zentrale gießen, oder mit 'ner Fackel im Adlon stehen geht's wirklich nicht weiter." Doch das ist nicht das Einzige, was Pocher sauer aufstößt.