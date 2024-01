Nach Tränen-Tourstart bei Oliver Pocher: Das steckt wirklich hinter den Emotionen

Mit sichtbar guter Laune meldete sich Oliver Pocher am Sonntag aus einer McDonalds-Filiale bei seinen Fans.

Mit Humor wollte der Fünffach-Papa das tragische Liebes-Aus zwischen ihm und Noch-Ehefrau Amira (31) auf der Bühne verarbeiten.

So zumindest die erste Einschätzung des gebürtigen Hannoveraners vor einigen Wochen. Die Praxis sieht allerdings anders aus.

Erst am vergangenen Freitag überrannten den sonst so toughen Olli die Emotionen und trieben ihm regelrecht die Tränen in die Augen. Für Kumpel und Ex-Viva-Moderator Mola Adebisi (50) war das allerdings nur eine Frage der Zeit.

Gemeinsam mit Olli habe der Moderator und Nachbar am neuen Programm des 45-Jährigen gefeilt. Neben privaten Anekdoten zeigt der Ex-Sidekick von Harald Schmidt (67) auf der Bühne auch ganz private Fotos von sich und seinen Kindern.

"Als wir das letzte Stück geschnitten haben, habe ich schon gesagt, wir werden alle heulen und Olli zuerst so: ach, Quatsch. Und dann haben doch alle geweint, es war herzergreifend!", erinnert sich Mola.