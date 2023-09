Nach Trennung von Oliver Pocher: Das ist Amiras neuer Bettpartner!

Oliver Pocher (45) und seine Ehefrau Amira (30) haben sich nach vier Ehejahren voneinander getrennt. © Felix Hörhager/dpa

Am Donnerstag machte das Promi-Paar letztlich offiziell, was sich bereits über Wochen angebahnt hatte. In ihrem Podcast "Die Pochers!" verkündeten Olli und Amira das Ende ihrer vierjährigen Ehe.

Wie Freunde der beiden gegenüber "Bild" verrieten, sollen die innere Distanz und die Unterschiede zwischen beiden nicht mehr zu kitten gewesen sein. Für ihre zwei gemeinsamen Söhne wollen die Pochers aber auch weiterhin ein starkes Team sein.

Wie es in Olli derzeit aussieht, lässt sich nur schwer beantworten. Im Podcast ließ der Kölner verlauten, dass er die Trennung nicht gewollt habe. Amira soll demnach der treibende Faktor gewesen sein. Nach außen verarbeitet der Moderator die gescheiterte Ehe zumindest wie gewohnt: mit Humor!

In seiner Story teilte der 45-Jährige jetzt zunächst einen Schnappschuss von seiner Noch-Ehefrau, wie diese einen übergroßen Baby-Yoda aus Plüsch auf dem Arm hält. Dabei imitiert die Zweifach-Mama gekonnt den weinerlichen Blick der Star-Wars-Figur.