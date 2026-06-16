16.06.2026 09:53 Nächste Attacke von Oliver Pocher: Über diese Aussage von Amira Aly macht er sich lustig

Die WM in den USA, Mexiko und Kanada spielt auch bei Oliver Pocher und Amira Aly eine Rolle. Jetzt hat sich der Comedian über seine Ex-Frau lustig gemacht.

Von Maurice Hossinger

Köln - Der WM-Auftakt rund um die DFB-Elf und Julian Nagelsmann (38) ist weiter DAS Thema - auch bei Oliver Pocher (48)! Der attackiert deshalb (mal wieder) Ex-Frau Amira Aly (33) und macht sich öffentlich über sie und Freund Christian Düren (35) lustig.

Oliver Pocher ist bekennender Fußballfan. Das erste WM-Spiel gegen Curacao hätte er deshalb gerne mit seinen Kindern geschaut. © Rolf Vennenbernd/dpa In seinem Podcast "Patchwork Boys" hat sich Olli jetzt die nächste fiese Attacke gegen Amira geleistet, indem er eine Entscheidung der 33-Jährigen süffisant aufs Korn genommen hat. Es geht um die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Die sollen Amira und Christian eigener Aussage zufolge überhaupt nicht verfolgen. "Wir gucken keinen Fußball", soll die baldige Dreifach-Mama dem 48-Jährigen gesagt haben, als es ums Auftaktspiel der Nationalmannschaft gegen Curacao gegangen war. Oliver Pocher Oliver Pocher wegen Sophia Thomalla auf der Palme: "Wenn das meine Freundin wäre" Glauben will er die "Erklärung" allerdings nicht - im Gegenteil. "Dein Freund ist ja nur zweimal im Jahr im 'Doppelpass' und ab und zu mal Sportmoderator – also warum solltet ihr Fußball gucken. Ihr guckt bestimmt was auf Netflix", macht sich der Podcaster über den Umgang lustig.

Oliver Pocher vermutet, dass er nur abgewimmelt werden sollte