Oliver Pocher sucht Begleitung für Super Bowl: Diese Mega-Summe müssen Fans dafür blechen!

Las Vegas/Köln - Kaum hat sich Amira (31) von ihm getrennt sucht Comedian und Neu-Single Oliver Pocher (45) nach einer neuen Begleitung. Aber nicht in Sachen Beziehung - der Fünffach-Papa sucht nämlich nach ganz anderer Unterstützung.

"Das ist nicht ganz günstig. Aber wenn ihr euch das leisten könnt seid ihr herzlich eingeladen mit mir nächstes Jahr den Super Bowl in Las Vegas zu verbringen", verriet der Comedian.

Dahin soll es auch im kommenden Februar 2024 wieder gehen! Allerdings findet das größte Sportevent der Welt dann in Las Vegas statt. Und genau für diesen Trip sucht Olli nun Begleitung. Einziges Problem: die Kohle!

Erst im vergangenen Februar reiste der gebürtige Hannoveraner zum Super Bowl nach Arizona und schaute sich das Gigantenduell der Kansas City Chiefs um Superstar Patrick Mahomes (26) und den Philadelphia Eagles aus nächster Nähe an.

Praktisch mehrfach im Jahr jettet der frisch gebackene Ex von Moderatorin Amira um den Globus, um sich fernab der Heimat die heiß begehrtesten Sportevents anzuschauen.

Schon im vergangenen Februar war der Comedian in Phoenix/Arizona beim Super Bowl zu Gast. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Doch bevor sich Reiselustige und NFL-Fans jetzt die Hände reiben angesichts der vermeintlich günstigen Reise in die Wüste - Halt, Stopp!

Das Ticket zum Spiel kommt obendrauf... Nach Angaben des 45-Jährigen koste die günstigste Karte rund 7000 Dollar. "Oder 7000 Euro, Umrechnungskurs ist ja beinahe Eins zu eins."

Macht unterm Strich also knapp 12.000 Euro, um an der Seite von Olli eine pickepackevolle und unvergessliche Sport-Woche zu erleben.

"Es gibt allerdings auch noch eine andere Version. Wer nicht mit mir in der Economy-Class fliegen möchte, der kann natürlich auch Business fliegen", machte der 96-Fan klar.

Ab 9999 Euro ginge der Spaß als "VIP zum Super Bowl" laut TR Germany los. Auch hier kämen die Ticketkosten noch on top hinzu.

"Nach oben sind dem Ganzen da keinerlei Grenzen gesetzt. Dafür können VIP's ganz nah am Spielfeldrand sitzen", versuchte der fünffache Vater einigen seiner Fans die Reise schmackhaft zu machen.

Los geht es am 7. Februar am Frankfurt Flughafen. Nur fünf Tage später steigt in Las Vegas dann der Super Bowl - die Rückreise ist für Dienstag (13. Februar) geplant.