Oliver Pocher bricht Schweigen und packt über "Affäre" mit Cora Schumacher aus!

Köln - Im RTL-Dschungelcamp gestand Cora Schumacher (47), sich in Oliver Pocher (46) verliebt zu haben. Gar von einer Affäre war die Rede. In seinem Podcast bricht der Komiker jetzt sein Schweigen!

Oliver Pocher (46) teilt derzeit mächtig gegen die Frauen aus, mit denen er mal was hatte oder angeblich hat. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bereits in der Auftaktfolge von "Ich bin ein Star -Holt mich hier raus!" ließ die Ex-Frau von Ralf Schumacher (48) vor wenigen Wochen die Pocher-Bombe platzen. Der machte sich daraufhin in seinem neuen Bühnenprogramm über sie lustig.

Unter anderem witzelte der 46-Jährige, er habe die Blondine in einer Bibliothek kennengelernt. Sie habe sich gerade ein Malbuch ausgeliehen. Als Cora nach ihrem vorzeitigen Exit die entsprechenden Ausschnitte gezeigt wurden, war sie auf 180.

Doch was ist dran an den Gerüchten? Die Wahrnehmung der ehemaligen Rennfahrerin scheint klar. In einer neuen Episode von "Die Pochers! Frisch recycelt" bezieht der RTL-Moderator jetzt Stellung.

"Zwischen mir und Cora gibt es nicht ein einziges Foto oder irgendeine Geschichte oder irgendetwas anderes. Es gibt einfach eine Person, die etwas erzählt, was in ihrer Wahrnehmung so stattgefunden haben soll – und das war's", betont er.