Oliver Pocher erlebt Worst-Case-Szenario: Schuld ist ein echter Welt-Star

New York City/Köln – Oliver Pocher (45) hat ein echtes Worst-Case-Szenario erlebt. Der Comedian ist für ein Konzert von Mega-Star Lionel Richie (74) extra nach New York City gereist, doch dann folgte ein böses Erwachen.

Oliver Pocher (45) hat in New York City eine bittere Überraschung erlebt. © Montage: Instagram/Screenshot/Oliver Pocher

Der "All Night Long"-Sänger sollte eigentlich am gestrigen Samstagabend im berühmten Madison Square Garden vor rund 20.000 Fans auf der Bühne stehen. Betonung auf "sollte", denn das Konzert wurde (im wahrsten Sinne) in der letzten Sekunde abgeblasen!

So hatten sich sämtliche Zuschauer bereits in der Arena auf ihren Plätzen versammelt und ungeduldig auf Richie gewartet - unter ihnen auch Oliver Pocher - als eine Nachricht einschlug wie eine Bombe.

"Aufgrund des Unwetters und der Tatsache, dass ich nicht in New York und Umgebung landen kann, kann ich heute Abend nicht zur Show kommen", teilte Richie bei "X" (ehemals Twitter) mit.

Ein richtiger Super-GAU für alle Fans, die weder Kosten noch Mühen gescheut hatten, um den vielfachen Grammy-Gewinner live zu erleben. Viele von ihnen drückten ihren Frust über die Situation unter Richies "X"-Posting aus und gaben dem Mega-Star eine Teilschuld an der Last-Minute-Konzertabsage.

Für Pocher war diese sogar doppelt bitter.