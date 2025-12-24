Mit beiden Ex-Frauen? So verbringt Oliver Pocher die Weihnachtstage

Köln - Oliver Pocher (47) ist aktuell wieder in aller Munde: Grund ist sein Streit mit Christian Wolf (30) . Aber ob der Kölner Comedian auch über die Weihnachtsfeiertage die Zeit für die verbale Auseinandersetzung hat? Schließlich hat er die Hütte voll.

Oliver Pocher (47) hat die Hütte zu Weihnachten voll. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich feiere Weihnachten gemeinsam mit Sandy und ihrem Freund Alex bei mir zu Hause mit insgesamt zehn Kindern", verrät der "Schwarz und Weiß"-Interpret im Gespräch mit "BILD".

Mit Alex ist der Partner von Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42), Alexander Weber (42) gemeint. Während Oli selbst fünf Kinder (drei mit Sandy und zwei mit Amira Aly [33]) dabei hat, bringt die 42-Jährige noch zwei Kinder aus ihrer zweiten Ehe mit. Zudem kommen auch die drei Sprösslinge ihres Freundes dazu.

Beinahe wäre die Patchwork-Weihnachtsparty noch größer gewesen, doch seine zweite Ex-Frau habe kein Interesse gehabt. "Amira habe ich ebenfalls eine Einladung ausgesprochen. Sie hat aber abgelehnt", gibt der gebürtige Hannoveraner preis.

"Ich freue mich auf ruhige Tage mit meinen Liebsten, gutes Essen und ein bisschen Zeit zum Durchatmen", macht die ProSieben-Moderatorin klar.