Oliver Pocher gesteht: Er wollte Amira Aly erst gar nicht heiraten!

Köln - Oliver Pocher (47) war in seinem Leben bereits zweimal verheiratet. Vor allem die gescheiterte Beziehung mit Amira Aly (33) setzt ihm immer noch zu - zumal er die Österreicherin gar nicht heiraten wollte!

Oliver Pocher (47) hat sich zu seinen zwei Ex-Frauen geäußert. © David Inderlied/dpa

"Bei Amira war ich anfangs ganz klar: Heiraten kommt für mich nicht mehr infrage. Ich hatte das mit Sandy schon durch", gesteht der "Schwarz und Weiß"-Interpret in einem Gespräch gegenüber "BILD".

Irgendwann habe sich der Kölner Comedian dann aber gedacht, dass er einer Frau doch nicht die Zukunft verbauen könne, nur weil es einmal schiefgegangen sei. "Also haben wir geheiratet. Sie war schwanger, es schien richtig", führt Oli weiter aus.

Mit der gebürtigen Österreicherin war der 47-Jährige von 2019 bis 2024 verheiratet, ehe es die Scheidung gab. "Natürlich tut das weh. Aber ich bin keiner, der sich in Selbstmitleid suhlt", macht Oli klar.

Er habe eben Comedy daraus gemacht und am Ende müsse er fast dankbar sein, denn die Geschichte habe ihm beruflich viel gebracht. "Und Amira ist bei mir immer willkommen. Die Tür steht offen. Ich hab’ ihr gesagt: Komm gerne an Weihnachten vorbei. Aber sie sitzt dann doch lieber allein am perfekt dekorierten Baum", verrät er.

Hintergrund: Eigentlich habe Amira das Weihnachtsfest mit ihrer Familie im "eigenen Haus – im neuen Zuhause" feiern wollen, doch leider habe keiner Zeit. Zudem soll es mit ihrem neuen Freund Christian Düren (35) kriseln.