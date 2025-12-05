ESC-Drama um Israel immer heißer: Jetzt schaltet sich sogar Oliver Pocher ein

Köln - Das entflammte Drama um ESC-Boykottierungen einiger europäischer Teilnehmerländer lässt auch Oliver Pocher (47) nicht kalt. So denkt der Comedian über die Sache!

Im Mai dieses Jahres hatte Sängerin Yuval Raphael für Israel den 2. Platz beim ESC geholt. © Jens Büttner/dpa

Im Laufe des Donnerstags hatten mehrere Meldungen die Runde gemacht, dass zahlreiche Länder ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest boykottieren - insofern Israel 2026 in Österreich an den Start gehen darf.

Neben der Niederlande, Spanien und Irland hat auch Slowenien bereits angekündigt, im kommenden Jahr nicht starten zu wollen.

Für Olli Pocher hingegen viel zu viel Bohei und Politik. "Das ist übrigens wahnsinnig peinlich und unangenehm, für jedes Land, das wegen Israel nicht am ESC teilnimmt", kritisiert er die jüngsten Ankündigungen.

Hintergrund der Reihen-Absage soll offenbar die hohe Anzahl palästinensischer Opfer im Gaza-Krieg sein. "Das zeigt, wie sehr die 'Free Palestine'-Bewegung in der vermeintlich woken Bubble vorherrscht und ausschließt, anstatt zusammenzuführen", schreibt Olli in seiner Instagram-Story.