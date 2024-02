13.02.2024 08:17 2.338 Oliver Pocher in Las Vegas: So viel zahlte er für seine Super-Bowl-Tickets!

Wenn in Las Vegas der Super Bowl in der Stadt ist, darf auch Oliver Pocher nicht fehlen! Der Comedian ließ sich seine Tickets dabei so einiges kosten.

Von Maurice Hossinger

Las Vegas/Köln - Monatelang hat Comedian Oliver Pocher (45) auf eines der größten Sportevents der Welt warten müssen: den Super Bowl! Den ließ sich der Fünffach-Papa in turbulenten Zeiten so einiges kosten. In seiner Instagram-Story nahm Oliver Pocher (45) seine Fans in den vergangenen Tagen mit auf die Reise. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher Im auffälligen Elvis-Presley-Kostüm verschaffte sich der gebürtige Hannoveraner am Sonntag Zutritt zum Allegiant Stadium, um sich den Triumph der Kansas City Chiefs um Mega-Star Patrick Mahomes (28) live vor Ort anzuschauen. Dabei wusste Olli zuvor noch gar nicht, ob er überhaupt ins Stadion geht! Zu voll waren offenbar die jüngsten Wochen. Seinen Live-Besuch in Vegas hatte er sich zuvor allerdings einiges kosten lassen. Rund 10.000 Dollar blätterte der Ex von Amira (31) mal eben für drei Karten jeweils auf den Tisch. Oliver Pocher Skandal-Aussage! Oliver Pocher schockt mit Knallhart-Attacke gegen Ex-Bundeskanzler Für den spektakulären Mega-Knaller sorgte Olli allerdings erst in der Glücksspiel-Metropole! Wenige Stunden vor Kickoff soll Olli schließlich drei Karten geordert haben und diese verschenkt haben. Oliver Pocher mitten im Vegas-Wahnsinn Nach dem Spiel zog es den Comedian noch in einen der begehrtesten Clubs der Welt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher Unter anderem ein Kameramann, der Olli im Rahmen von TV-Dreharbeiten an der Seite von Kumpel Mola Adebisi (50) begleitet hatte, profitierte von der spendablen Laune des Comedians. Standesgemäß zog es den Wahl-Kölner im Anschluss in einen der angesagtesten Clubs auf diesem Planeten: den LIV-Club. Dort überzeugte sich Olli live und in Farbe von den künstlerischen Fähigkeiten von Star-DJ Calvin Harris (40). "Und dann auch noch Calvin Harris zum Rosenmontag! Ex von Taylor Swift und Rita Ora", schrieb er in seiner Instagram-Story. Oliver Pocher Oliver Pocher und Ex Sandy ganz vertraut: Bahnt sich hier ein Liebes-Comeback an? Schon am morgigen Mittwoch macht sich der Ex-Sidekick von Harald Schmidt (66) wieder auf den Weg in die deutsche Heimat. Nach den jüngsten Erlebnissen rund um den Wiener Opernball - den er an der Seite von Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) besucht hatte - und sämtlichen Vegas-Vorbereitungen dürfte sich der Familienpapa nach Ruhe sehnen.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher